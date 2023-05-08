طريقة عمل كيكة القرفة بمذاق لا يقاوم

كيكة القرفة من الحلويات الشهية واللذيذة التي لا يعرفها البعض ولكن على الرغم من ذلك يمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

كشفت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة القرفة.



مقادير كيكة القرفة



٢كوب ونصف دقيق

٥بيض

كوب سكر

3/4كوب زيت

3/4كوب حليب

ملعقة صغيرة فانيليا

٢ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

(الحشوة)

نصف كوب سكر بني

كوب سوداني مجروش

٣ملعقة كبيرة قرفة بودر



طريقة تحضير كيكة القرفة



في بولة نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي حتى تذوب كل المكونات ثم نضع الزيت والحليب بالتدريج ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقلب جيداً حتى تمام التجانس ثم نصب جزء من الخليط في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق ثم نضع طبقة من المكسرات ثم نضع جزء آخر من خليط الكيك ثم نضع الحشوة والكمية المتبقية من خليط الكيك ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج وتقدم بالهنا والشفا.

(لعمل الحشوة)

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً