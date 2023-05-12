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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سمك بوري بالبطاطس والكريمة.. بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل سمك بوري
طريقة عمل سمك بوري بالبطاطس والكريمة

سمك بوري بالبطاطس والكريمة من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي وغير تقليدي.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل سمك بوري بالبطاطس والكريمة فيما يلي…

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مقادير سمك بوري بالبطاطس والكريمة 


2سمك بوري سنجاري
2بطاطس حلقات مسلوقة
فلفل رومي حلقات
بصل حلقات
كرفس فرنساوي
4فص ثوم مفروم
ليمونة
شبت
كزبرة خضراء
ربع لتر كريمة طهي
كمون
ملح
فلفل أسود 


طريقة تحضير سمك بوري بالبطاطس والكريمة 


في صينية فرن نرص حلقات البطاطس ونرش عليه ملح وفلفل أسود وكمون ثم نضيف قطع من الزبدة وحلقات البصل والفلفل الرومي والكرفس والثوم ثم نضع السمك ونرش عليه ملح وفلفل أسود وكمون والقليل من الزيت وعصير الليمون ثم ندخله فرن ساخن وقرب النضج نضيف كريمة الطهي وندخله الفرن مرة أخرى حتى يأخذ لون ويقدم مع أرز بالشبت.. وبالهنا والشفا.

سمك بوري بالبطاطس والكريمة طريقة عمل سمك بوري بالبطاطس والكريمة مقادير سمك بوري بالبطاطس والكريمة الشيف دعاء السمنودي طريقة تحضير سمك بوري بالبطاطس والكريمة

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