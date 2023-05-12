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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل باذنجان بالبشاميل.. جديدة وغير تقليدية

باذنجان بالبشاميل
باذنجان بالبشاميل

باذنجان بالبشاميل من الأطباق الغير تقليدية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، ويمكنك تطبيقها في المنزل بطريقة جديدة وغير تقليدية.

قدمت الشيف دعاء السمنودي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل باذنجان بالبشاميل..

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مقادير باذنجان بالبشاميل


نصف كيلو لحمة مفرومة
كيلو باذنجان رومي شرائح
كوب زبيب
عين جمل
بشاميل
(للوجه)
ميكس جبن 


طريقة تحضير باذنجان بالبشاميل


في بايركس نضع في الأرضية القليل من البشاميل ثم نضع طبقة من شرائح الباذنجان "مقلي" ثم نضع اللحمة المفرومة "معصجة" ثم نضع عين الجمل والزبيب ثم نضع طبقة أخرى من شرائح الباذنجان "مقلي" ثم نضع باقي كمية البشاميل ونضع على الوجه الجبن وندخله الفرن حتى تذوب الجبن ويحمر الوجه ويقدم بالهنا والشفا .

 

طريقة عمل البشاميل
المقادير :-
٢كوب حليب
نصف كوب كريمة طهي
٢ملعقة كبيرة دقيق
مرقة
جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
طريقة التحضير :-
في حلة على النار نضع الحليب حتى يغلي ثم نضيف كريمة الطهي والدقيق والمرقة وجوزة الطيب والملح والفلفل الأسود مع الاستمرار في التقليب حتى نصل للقوام المطلوب للبشاميل.

 

باذنجان بالبشاميل مقادير باذنجان بالبشاميل طريقة تحضير باذنجان بالبشاميل طريقة عمل البشاميل الشيف دعاء السمنودي

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