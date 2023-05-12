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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال الحاجي: آخر فرصة للترجي اليوم والأهلي يسعى لتأكيد الزعامة الأفريقية

مباراة الأهلي والترجي
مباراة الأهلي والترجي

كشف الدكتور جمال الحاجي الخبير الكروي التونسي حظوظ فريقا الأهلي والترجي في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامته الليلة على ملعب استاد رادس.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستهدف الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، تحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المباراة النهائية.

قال الدكتور جمال الحاجي لـ صدى البلد: تدور مباراة رادس لحساب الدور نصف النهائي لأبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي تحت مسميات كثيرة.

وتابع: من جانب الترجي العنوان الأبرز هو مباراة الفرصة الأخيرة للمدرب لنبيل معلول الذي فشل مع الفريق في الدوري المحلي. 

وأضاف: المستوى الضعيف الذي ظهر به الترجي مع نبيل معلول لم يسبق أن عاشه الفريق منذ سنوات عديدة فالترجي انهزم في مرحلة التتويج في ثلاث مباريات كاملة في آخر 6 مباريات وقد كانت الهزيمة الأخيرة مدوية أمام الغريم الأزلي النادي الافريقي في ديربي العاصمة حيث انهزم الترجي نتيجة وأداء بعدما سيطر النادي الافريقي على كل مفاتيح لعب الترجي والتي عجز فيها معلول على فك رموز المباراة.

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الأهلي يسعي لإقصاء الترجي إفريقيا 

واستطرد: من جانب الأهلي العنوان الأبرز هو السعي نحو تأكيد الزعامة بعد أداء أكثر من رائع في مباراة الرجاء حيث نجح كولر في إحباط كل المخططات التكتيكية التي انتهجها منذر الكبير في لقاء العودة بالدار البيضاء وهذا السناريو سيحاول انتهاجه كولر مرة أخرى في رادس في العاصمة تونس بغلق كل المنافذ المؤدية لمرمى الشناوي.

وقال أيضا: من جهة أخرى هل سيغير نبيل معلول تكتيكاته التي لم تكن ناجحة في الدوري المحلي وخاصة الاطناب في الاعتماد على النجم الأول للفريق محمد علي بن رمضان وهو ما يلام عليه معلول الى جانب الاعتماد على لاعبين متقدمين في السن كالبدري وكوليبالي. 

واختتم حديثه قائلا: من جانبه فإن كولر سيسلط الضوء كثيرا على مباراة الديربي الأخيرة وخاصة على نقاط قوة الترجي المتمثلة في وسط ميدانه بقيادة اللاعب الفذ محمد بن رمضان والترجي إذا أراد الذهاب الى النهائي فعليه تأمين ذلك من ملعب حمادي العقربي برادس الذي سيشهد غياب الجماهير العريضة للأحمر والاصفر. في المقابل فإن كتيبة الأهلي تعي جيدا أن النهائي سيرسم طريقه بداية من العاصمة التونسية.

الترجي الأهلى دوري ابطال افريقيا مارسيل كولر نبيل معلول محمد بن رمضان

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