بحاجة لدعمكم.. نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مباراة الترجي.. شاهد

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة إلي جماهير النادي الأهلي، قبل مباراة الفريق مع الترجي التونسي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب نبيل الحلفاوي: “جمهور الأهلي العظيم. ‏الأحداث الرياضية المحيطة وخاصة عندما تتعلق بالمنافس التقليدي من الطبيعي أن تستدعي الاهتمام. ‏لكن في نفس الوقت يجب ألا ننسى أن فريقنا في تونس بحاجة إلى الإحساس بكامل تركيزكم ودعمكم وتشجيعكم له في لقائه الصعب على أرض المنافس من أجل الوصول للنهائي. ‏⁧‫#يللا_ياأهلي‬⁩”.

وتنطلق مساء اليوم الجمعة مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والترجي اليوم الجمعة في تمام الساعه العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتذاع مباراة الأهلي والترجي التونسي عبر قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.