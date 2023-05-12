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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم في أسبوع| امتحانات الترم الثاني لطلاب النقل بلا شكاوى.. وسقوط منصة أبناؤنا في الخارج

التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العديد من الاخبار والاحداث والقرارات الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بـ أخبار التعليم قبل الجامعي في مصر على مدار الأسبوع ، وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد حصاد أخبار التعليم قبل الجامعي في أسبوع .

انطلاق امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل

انطلقت امتحانات الترم الثاني 2023 لطلاب صفوف النقل في جميع المحافظات مع بداية الأسبوع الجاري ، وتلاحظ انتظام العملية الامتحانية بشكل هادئ في معظم اللجان على مستوى الجمهورية

وأكدت غرف عمليات الإدارات والمديريات التعليمية ، أنها لم ترصد اي وقائع او شكاوى تعكر سير العملية الامتحانية في أي من لجان امتحانات الترم الثاني 2023 ، ولم يشكو الطلاب من صعوبة أسئلة امتحانات الترم الثاني

وأوضحت غرف عمليات الإدارات والمديريات التعليمية ، أن جميع امتحانات الترم الثاني 2023 جاءت اسئلتها واضحة و كلها من المنهج المقرر الذي تم دراسته في الترم الثاني ، ولم تأتي أي اسئلة من الأجزاء التي تقرر اعتبارها للاطلاع فقط في مناهج الترم الثاني ، كما إلتزم واضعو امتحانات الترم الثاني بعدم وضع أي أسئلة تمس اي قضايا سياسية او دينية خلافية تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

 

استقرار امتحانات التابلت لطلاب الأول والثاني الثانوي بلا شكاوى

شهدت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي التي انطلقت اول الأسبوع حالة من الاستقرار والهدوء ايضا ، حيث أدى الطلاب الامتحانات الالكترونية بسهولة و سلاسة على التابلت ، دون اي شكاوى من سقوط السيستم 

كما جاءت أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سهلة و خالية من اي تعقيد او غموض ، وهو ما جعل الطلاب يؤدون الامتحانات بلا اي شكاوى او استغاثات ، حيث أشاد الجميع بمستوى أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

 

سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج

شهدت امتحانات ابناؤنا في الخارج مع انطلاقها الأسبوع الجاري ازمة سقوط السيستم في معظم دول العالم ، وهو ما جعل أولياء الأمور يستغيثون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها من عدم تمكن ابنائهم من الدخول على منصة امتحانات ابناؤنا في الخارج بسبب سقوط السيستم ، وطالبوا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسرعة التدخل لإنقاذ ابنائهم

وبالفعل بعد تكرار استغاثات أولياء الأمور من سقوط سيستم امتحانات ابناؤنا في الخارج ، اضطرت وزارة التربية والتعليم للتدخل لبحث الشكاوى المتداولة وبعد التأكد من صحتها أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا لإنقاذ الموقف

تدريبات مسابقة 30 ألف معلم

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تنفيذ التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة ٣٠ ألف معلم"، اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٩ مايو ٢٠٢٣، ولمدة ثلاثة أيام، بقاعات التدريب بالمديريات والإدارات التعليمية

وكانت تفاصيل التدريبات كالتالي :

  • اليوم الأول : تنمية قيم الولاء والانتماء الوطني والتعريف بالمشروعات القومية وحروب الجيل الخامس
  • اليوم الثاني : التأهيل البدني ورفع الكفاءة البدنية للمعلمين والتواصل الفعال والذي تم تنفيذه داخل الملاعب والساحات الرياضية المتاحة في المحافظات
  • اليوم الثالث : التدريب على مهارات الاتصال والتواصل وتطوير الذات ومهارات العرض والتقديم واجتياز المقابلة الشخصية.

 

وزير التربية والتعليم يشارك فى "المنتدى العالمي للتعليم ۲۰۲۳"

شارك الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم يشارك فى "المنتدى العالمي للتعليم ۲۰۲۳" بالمملكة المتحدة

وتناول المنتدى عددا من الملفات أبرزها رعاية ثقافة التعلم، وبناء المرونة، وتعزيز الاستدامة، تعليم أفضل وأقوى وأكثر جرأة من خلال التصميم.
 

واستعرض برنامج "المنتدى العالمي للتعليم ۲۰۲۳" مدى التغير الحادث في التعليم، مع دراسة التحديات والتغييرات على المدى الطويل، والمساعدة فى الوصول إلى فهم أفضل لما قد يسهم في إصلاح الأنظمة التعليمية، والمساعدة في التأثير على الحياة والثقافة بشكل إيجابي، كما سيتناول بناء المرونة بين الأشخاص، والمنظمات والأنظمة فيما يخص عمليتي التعلم والتعليم، كما يستعرض المنتدى السياسات الرامية إلى تنمية المعارف والمهارات والمواقف والقيم، بالإضافة إلى تأمل أهمية القيادة، والإمكانات المتزايدة لدعم التكنولوجيا للأهداف الأساسية للتعليم، فضلا عن تناول استدامة التعليم، بالإضافة إلى المساعدة في فهم الاستدامة العالمية والمساهمة فيها.

 

التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم في اسبوع
التعليم امتحانات مسابقة 30 ألف معلم

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