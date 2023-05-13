مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

كشف أسامة نبيه المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك عن حقيقة توقيع يوسف أسامة نجم الفريق لـ بيراميدز .

وأكد أسامة نبيه في تصريحات ببرنامج اللعيب عبر قناة ام بي سي مصر أن يوسف يعاني في الزمالك بسبب قلة مشاركته مع الفريق مشددا أنه لم يشارك في مباراة كاملة ٩٠ دقيقة مع الزمالك حتي الآن .



سبب انتقاله لبيراميدز



وتابع أسامة نبيه أن المقابل المادي ليس هدف نجله وليس السبب الأساسي في انضمامه لبيراميدز مشددا أن اللاعب كان قريب من الانضمام للمنتخب ولكن مع قلة مشاركته أصبح الأمر بعيد .

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