عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

يوسف أسامة نبيه
يوسف أسامة نبيه

كشف أسامة نبيه المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك عن حقيقة توقيع يوسف أسامة نجم الفريق لـ بيراميدز .

 

الراحة النفسية مش الفلوس.. أسامة نبيه يعدد أسباب رحيل نجله عن الزمالك

وأكد أسامة نبيه في تصريحات ببرنامج اللعيب عبر قناة ام بي سي مصر أن يوسف يعاني في الزمالك بسبب قلة مشاركته مع الفريق مشددا أنه لم يشارك في مباراة كاملة ٩٠ دقيقة مع الزمالك حتي الآن .


سبب انتقاله لبيراميدز


وتابع أسامة نبيه أن المقابل المادي ليس هدف نجله وليس السبب الأساسي في انضمامه لبيراميدز مشددا أن اللاعب كان قريب من الانضمام للمنتخب ولكن مع قلة مشاركته أصبح الأمر بعيد .

ولمتابعة المزيد حول انتقال يوسف أسامة نبيه إلى بيراميدز .. تابع الفيديو جراف التالي:

اسامه نبيه يوسف أسامة بيراميدز اللعيب سبب انتقاله لبيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة لجمهور الزمالك ببيع زيزو.. ورضا عبدالعال: عليه العوض

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

الحكومة تجهز مفاجأة لـ 22 مليون مواطن خلال ساعات| ماذا يحدث؟

موضوعات متعلقة

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

تفاصيل صفقات الأهلي وموقف الإدارة من أزمة كهربا.. فيديو جراف

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

ترشيحاتنا

موجة حارة جديدة|تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء

طرفا مفاوضات السودان باقون في جدة.. والهدف تسهيل المساعدات

الجيش الإسرائيلي ينشر تفاصيل حول اندلاع حريق بجوار بوابة النقب

لأول مرة.. تشغيل وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة بمستشفى طهطا العام في سوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ساندوتش طعمية في البيت| أحلى من المحلات

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

شيرين عبد الوهاب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة|شاهد

وفاة الفنان عبد الكريم عبد القادر .. أسباب صادمة وراء مرضه

فيديو

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ