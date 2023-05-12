الراحة النفسية مش الفلوس.. أسامة نبيه يعدد أسباب رحيل نجله عن الزمالك

كشف أسامة نبيه المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك عن حقيقة توقيع يوسف أسامة نجم الفريق لبيراميدز .

وأكد أسامة نبيه في تصريحات ببرنامج اللعيب عبر قناة ام بي سي مصر أن يوسف يعاني في الزمالك بسبب قلة مشاركته مع الفريق مشددا أنه لم يشارك في مباراة كاملة ٩٠ دقيقة مع الزمالك حتي الآن .

وأضاف أسامة نبيه أن قلة مشاركته تؤثر سلبا عليه وعلى راحته النفسية مشددا أن لو رحل عن الزمالك سيكون بسبب تلك الأسباب .

وتابع أسامة نبيه أن المقابل المادي ليس هدف نجله وليس السبب الأساسي في انضمامه لبيراميدز مشددا أن اللاعب كان قريب من الانضمام للمنتخب ولكن مع قلة مشاركته أصبح الأمر بعيد .

وأكمل أن الجهاز الفني للمنتخب كان يتابع يوسف بشدة في بداية ظهوره مع الزمالك ولكن الأمر اختلف عندما جلس علي دكة البدلاء .