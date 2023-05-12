عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الراحة النفسية مش الفلوس.. أسامة نبيه يعدد أسباب رحيل نجله عن الزمالك

صدى البلد

كشف أسامة نبيه المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك عن حقيقة توقيع يوسف أسامة نجم الفريق لبيراميدز .

 

وأكد أسامة نبيه في تصريحات ببرنامج اللعيب عبر قناة ام بي سي مصر أن يوسف يعاني في الزمالك بسبب قلة مشاركته مع الفريق مشددا أنه لم يشارك في مباراة كاملة ٩٠ دقيقة مع الزمالك حتي الآن .

txt

الخطيب يتلقى اتصالًا من رئيس نادٍ قطري لضم هذا اللاعب وأمام عاشور البديل

txt

انتوا عايزين مننا إيه .. مرتضى منصور يكشف حقيقة منعه من السفر

txt

شوبير يكشف مفاجأة بشأن عودة حجازي وبانون للأهلي

وأضاف أسامة نبيه أن قلة مشاركته تؤثر سلبا عليه وعلى راحته النفسية مشددا أن لو رحل عن الزمالك سيكون بسبب تلك الأسباب .

 

وتابع أسامة نبيه أن المقابل المادي ليس هدف نجله وليس السبب الأساسي في انضمامه لبيراميدز مشددا أن اللاعب كان قريب من الانضمام للمنتخب ولكن مع قلة مشاركته أصبح الأمر بعيد .

 

وأكمل أن الجهاز الفني للمنتخب كان يتابع يوسف بشدة في بداية ظهوره مع الزمالك ولكن الأمر اختلف عندما جلس علي دكة البدلاء .

الزمالك الأهلى بيراميدز اسامه نبيه يوسف أسامة نبيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

الخطيب يتلقى اتصالًا من رئيس نادٍ قطري لضم هذا اللاعب وأمام عاشور البديل

أمير مرتضي منصور يفجر مفاجأة مدوية بشأن غرامة كهربا

موضوعات متعلقة

حسام البدري يحذر لاعبي الأهلي بشأن مواجهة الترجي التونسي

ترشيحاتنا

نجم الترجي السابق: الأهلي فريق كبير .. وغياب الجماهير سيؤثر على الفريق

الراحة النفسية مش الفلوس.. أسامة نبيه يعدد أسباب رحيل نجله عن الزمالك

تويتر تضيف ميزة تشفير الرسائل الخاصية لمشتركي Blue

حسام البدري يحذر لاعبي الأهلي بشأن مواجهة الترجي التونسي

5 سنن مستحبة في يوم الجمعة .. لا تغفلها قبل الشروق

شاهد .. الداخلية تداهم مصنع أدوية غير مرخص بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات التقدم في السن.. صورة لطفل رضيع تثير الجدل على السوشيال ميديا..شاهد

فستان جميل .. ابنة تامر حسني تشعل السوشيال ميديا بجمالها

تحذير من نوع أرز يصيبك بمرض خطير.. تفاصيل

بمليون جنيه .. مجوهرات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

فيديو

فيديو يثير جدل لرواد السوشيال ميديا للحظات مؤثرة لعريس يوم زفافه .. شاهد

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ