شوبير يكشف مفاجأة بشأن عودة حجازي وبانون للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق حقيقة قرب انضمام احمد حجازي نجم اتحاد جدة وبدر بانون لاعب الفريق السابق.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن حجازي هو كابتن فريق اتحاد جدة ومتألق مع الفريق بشده مشددا أن عودته في الوقت الحالي أمر مستبعد.

وأضاف شوبير أن بدر بانون أيضا يقدم أداء جيد مع الفريق القطري ومن الصعب عودته للفريق .

وتابع شوبير أنه تواصل مع مصدر بالأهلي واكد أن النادي لا يرغب في ضم اللاعبان خلال الوقت الحالي مشددا أن الأهلي لن يبدأ في أي مفاوضات لضمهما .

وأكمل شوبير أن الحديث عن انضمام حجازي وبانون مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة .