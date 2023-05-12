الزمالك داخل على كارثة .. مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير النادي

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة غاضبة لأعضاء الجمعية العمومية خلال المؤتمر الصحفي .

وأكد مرتضي منصور خلال المؤتمر الصحفي أن الزمالك سيبدأ مرحلة صعبة للغاية خلال الفترة القادمة قائلا “ بتضحكوا ليه الزمالك داخل على كارثة”.

واضاف مرتضي منصور أن الزمالك يعاني من أزمة حقيقية.

وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سبق واستعاد أرض النادي بالسادس من أكتوبر بعدما سبق وتم إلغاء التخصيص بسبب التأخر في سداد قيمة الأرض.



وأضاف رئيس النادي قائلا: "حصلنا على كافة التراخيص الخاصة بالإنشاءات في فرع النادي بالسادس من أكتوبر وتراخيص المرافق، وبدأنا نعمل وصدر وقتها قرار تجميد المجلس، وعندما عدنا مجددا وبدأنا العمل في الفرع مرة أخرى تم حبسه".



وأكد مرتضى منصور أنه عندما بدأت الانشاءات في فرع النادي خلال الفترة الماضية صدر قرار بعزلي، وشدد على أنه سبق وأن أسند مجلس الإدارة انشاء النادي لشركة حكومية في الفترة الماضية.



وأضاف أن الزمالك تسلم خطابا مؤخرا يتضمن تهديد بسحب أرض النادي في السادس من أكتوبر في حالة عدم استكمال الانشاءات في فرع الزمالك بأكتوبر.