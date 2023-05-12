عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتوا عايزين مننا إيه .. مرتضى منصور يكشف حقيقة منعه من السفر

صدى البلد

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك هو أكبر نادي في مصر وإفريقيا.

وأضاف مرتضى منصور في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي أن محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي قام يتصرف مسىء للغاية وعلى الرغم من ذلك لم يقم أي اعلامي باستنكار تصرفه أو الهجوم عليه. 

 

واضاف مرتضي منصور قائلا “انتو عايزين مننا ايه … الزمالك اكبر نادي وكفايه اشاعات ” مشددا أنه ليس ممنوعا من السفر مثل ما روج البعض ".

txt

الزمالك داخل على كارثة .. مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير النادي

txt

الخطيب يتلقى اتصالًا من رئيس نادٍ قطري لضم هذا اللاعب وأمام عاشور البديل

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه سبق واستعاد أرض النادي بالسادس من أكتوبر بعدما سبق وتم إلغاء التخصيص بسبب التأخر في سداد قيمة الأرض.


وأضاف رئيس النادي قائلا: "حصلنا على كافة التراخيص الخاصة بالإنشاءات في فرع النادي بالسادس من أكتوبر وتراخيص المرافق، وبدأنا نعمل وصدر وقتها قرار تجميد المجلس، وعندما عدنا مجددا وبدأنا العمل في الفرع مرة أخرى تم حبسه".


وأكد مرتضى منصور أنه عندما بدأت الانشاءات في فرع النادي خلال الفترة الماضية صدر قرار بعزلي، وشدد على أنه سبق وأن أسند مجلس الإدارة انشاء النادي لشركة حكومية في الفترة الماضية.


وأضاف أن الزمالك تسلم خطابا مؤخرا يتضمن تهديد بسحب أرض النادي في السادس من أكتوبر في حالة عدم استكمال الانشاءات في فرع الزمالك بأكتوبر.

 

 

 

الخطيب السادس من اكتوبر الزمالك المستشار مرتضى منصور امام عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

الخطيب يتلقى اتصالًا من رئيس نادٍ قطري لضم هذا اللاعب وأمام عاشور البديل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

مقابل 5 ملايين جنيه |إعلامي يعلن انضمام نجم الزمالك لـ بيراميدز

بشري سارة للزمالك.. بيراميدز يرفض تمديد عقد نجم الفريق

موضوعات متعلقة

دعاء للميت .. يسعد به ويخفف عنه ويضيء قبره ويرفع مكانته في الجنة

ترشيحاتنا

كشف مقتل طفل على يد زوج أمه بالجيزة .. تفاصيل

تعرف على كواليس ‏فوز طلاب جامعة العلمين بمسابقة الذكاء الاصطناعي بأمريكا |فيديو

مسئول أمريكي يتهم إيران بمواصلة تهريب الأسلحة لليمن

انتوا عايزين مننا إيه .. مرتضى منصور يكشف حقيقة منعه من السفر

أحمد مرتضى : لن أخون رئيس الزمالك

مرتضى منصور يعلن الرحيل عن الزمالك ومعه نجليه أحمد وأمير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمليون جنيه .. مجوهرات نانسي عجرم تشعل السوشيال ميديا

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

فيديو

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ