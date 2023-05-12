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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سارة ناجي تسحر العيون في أحدث إطلالاتها الصيفية

سارة ناجي
سارة ناجي

حرصت الفنانة سارة ناجي على مشاركة متابعيها، وجمهورها أحدث إطلالاتها وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

 

ظهرت سارة ناجي بإطلالة صيفية ملفتة واعتمدت مكياج ناعم، لتسحر الجميع بأنوثتها وجمالها اللافت، واعتمدت تسريحة شعر مميزة، جذبت أنظار وإعجاب متابعيها وجمهورها.


الأزياء والموضة 

وسارة ناجي فنانة مصرية لها العديد من الأعمال، وتحرص بين الحين والآخر على نشر الصور الخاصة بها لتبرز أناقتها عبر الحسابات الخاصة بها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتتميز سارة ناجي، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

عملت سارة في مجال الأزياء والموضة، ويعتبر مسلسل "ولاد عابد" أحدث أعمالها الدرامية، كما شاركت في مسلسل مسلسل "دلع بنات" تأليف محمد صلاح العزب، وإنتاج محمود شميس، وإخراج شيرين عادل، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم منهم مى عز الدين، وكندة علوش، ونضال الشافعى، وريم البارودى، وحجاج عبد العظيم، وسعد الصغير، وفادية عبد الغنى، وسمير غانم، وكريمة مختار، وضياء الميرغنى، وعمر مصطفى متولى، وسناء يوسف، ومحمد سليمان.

 

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الفنانة سارة ناجى اطلالة صيفية ملفته بإطلالة صيفية تسريحة شعر مميزة مكياج ناعم

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