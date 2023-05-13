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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 175 الف جنيه  .. الحق الفرصة واشتري شيري تيجو 8 موديل 2023

شيري تيجو 8
شيري تيجو 8

يبحث المصريون في الخارج عن فرصة شراء سيارة جديدة تحمل موديل العام، والدخول بها إلى الاراضي المصري، وذلك بعد القرارات الاخيرة التي اتاحت الكثير من السبل لاتمام هذا الامر بنجاح، بالاضافة إلى الحصول على تخفيض 70% من سعر السيارة.

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ويقوم المصريون بالخارج بسداد 30 % فقط من قيمة الضريبة الجمركية في شكل وديعة بالعملة الأجنبية يتم استردادها بعد 5 سنوات، ومن بين الخيارات المقدمة هي النسخة الشهيرة شيري تيجو 8 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

شيري تيجو 8 

مواصفات السيارة شيري تيجو 8 موديل 2023 

 

تأتي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2023 بمحرك 1500 سي سي تيربو، مكون من 4 اسطوانات "4 سلندر"، يستطيع أن يضخ قوة اجمالية قدرها 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل حركة سداسي السرعات طراز DSG.

شيري تيجو 8 

وتضم السيارة شيري تيجو 8 موديل 2023 عدة تجهيزات منها، شاشة ملونة تعمل باللمس، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وقفل مركزي، ومكيف هواء، ومقصورة داخلية واسعة، بالاضفة إلى تصميم رياضية خارجي بنسبة طول بلغت 4700 مم، وبعرض يبلغ 1860 مم، و 1746 مم للارتفاع.

شيري تيجو 8 

سعر شيري تيجو 8 موديل 2023 

 

تقدم السيارة شيري تيجو 8 موديل 2023 بقيمة سعرية قدرها 5 الاف و 662 دولار اي مايعادل بالجنيه المصري نحو 175 ألف جنيه، وذلك للفئة الاساسية من السيارة.

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