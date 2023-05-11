بـ 165 ألف جنيه..اركب شيري تيجو 7 برو 2022 واستفد بهذه الفرصة

تعتبر السيارة شيري تيجو 7 برو والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV، واحدة من أبرز الطرازات المقدمة من قبل الصانع الصيني، وأحد الخيارات المطروحة أمام المصريين العاملين في الخارج، للدخول بها إلى الأراضي المصرية.
تمكنت القرارات الاخيرة المطروحة بهذا الشأن من تسهيل العديد من الخطوات لاتمام هذا الامر بنجاح، بعد تخفيض رسوم القيمة الجمركية إلى 70%، مع سداد 30 % فقط من قيمة الضريبة الجمركية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.
اركب شيري تيجو 7 برو "2022" واستفد بهذه الفرصة
يقدر سعر السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بحوالي 5 الاف دولار اي ما يعادل 156 ألف جنيه، وتقدم السيارة للفئة الاعلى تجهيزًا بسعر 7.215 دولارا امريكيا فيما يعادله بالجنيه المصري 233 الف جنيه، بينما تبلغ قيمة الوديعة الخاصة بالفئة المتوسطة نحو 5 آلاف و 411 دولارا ويعادله بالجنيه المصري نحو 167 الف جنيه.
وتأتي السيارة شيري تيجو 7 برو موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو "4 سلندر"، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 154 حصانا، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي بتقنية الدفع الامامي CVT، إلى جانب عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر.
أبعاد وقياسات السيارة شيري تيجو 7 برو 2022
- سعة التخزين الخلفية 475 لترا.
- الطول الكلي 4500 مم.
- العرض الكلي 1842 مم.
- الارتفاع الكلي 1746 مم.
- قاعدة العجلات 2670 مم.