كيلو حشيش.. حبس سيدة المخدرات في المرج

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جرام

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيمبائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمة بالمضبوطات حيازتها اعترف بالإتجار فيها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.