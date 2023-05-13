رئيس الشعبة الذهب: القادمون من الخارج هم المستفيدون من قرار الإعفاء الجمركي

‏ قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية أريد توضيح بعض النقاط أولا قرار إعفاء الذهب من الجمارك سيفيد كل من هم خارج مصر والقادمين إليها وانه يستطيع الاحتفاظ بمدخراته في صورة ذهب وأيضا إذا فضل اقتنائه لا توجد مشكلة وإذا فضل بيعه ولا توجد أي مشكلة له كامل الحرية وهو المستفيد الأول من هذه الحالة.

وتابع هاني ميلاد خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، كنا في حالة زيادة أسعار بصورة غير مبررة وأشرنا إلى ذلك في الشعبة ونبهنا على الناس أن السعر أصبح مبالغا فيه جدا وهذا أدى إلى نتائج إيجابية لأن الناس بالفعل انتظرت وتوقفت عن الشراء، متابعا أنه عندما أعلنا عن المبادرة بدأ الناس في التفكير مرة أخرى أن الذهب ممكن أن يحدث له انخفاض.

سعر الذهب اليوم

ونوه أن بالتالي الناس توقفت عن الشراء بل بدأ الناس في بيع الذهب حتى يحققوا اكبر استفادة ممكنة وهاتين الحالتين أدوا لنزول سعر الذهب من 2800 الى 2400 جنيه اليوم ونحن حققنا خطوة جيدة وهدفنا الوصول إلى سعر يوازي ويواكب السعر العالمي وهذا هو الهدف من المبادرة.