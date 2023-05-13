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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خليك واعي.. جامعة الفيوم والمنتدى الاستراتيجى للتنمية يناقشان قوة التعليم في المجتمع الأحد

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

تحت شعار خليك واعى.. خليكى واعية ينظم المنتدي الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي بالتعاون مع جامعة الفيوم، ندوة بعنوان التعليم قوة للمجتمع وركيزة للتنمية المستدامة، وذلك  يوم الاحد ١٤ مايو الساعة ١١ صباحا بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة الفيوم، تحت رعاية د. نيفين القباج وزيرة التضامن ود. ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم.

 

وصرحت الاستادة منى أمين منسق عام مبادرة وعى بأن هذه الندوة تعقد تحت شعار بالوعى مصر بتغيير للأفضل و بهدف توعية شباب الجامعة العديد من القضايا المجتمعية ألتى تؤثر بالسلب على مجتمعنا  ومن المشاركين  فيها   ، الدكتور علاء إبراهيم رئيس المنتدي الاستراتيجي  الذى سيتحدث عن الاثار الاقتصادية من محو الامية وزيادة الفرص التعليمية  ،  و  د سمير الفقي رئيس وحدة المعرفة والبحوث بوزارة التضامن الاجتماعي سوف يتحدث عن برنامج التعليم قوة فى اى عمر  الذى تنفذه وزارة التضامن فى العديد من المحافظات وبرنامج لا أمية مع تكافل .

 

والدكتور أسامه فراج رئيس الهيئة العامة لمحو الامية و تعليم الكبار الأسبق و رئيس قسم تعليم الكبار بكلية الدراسات العليا للتربية  بجامعة القاهرة  وسيتحدث عن تعليم الكبار وسبل تحقيق التنمية الاقتصادية  ،  و الدكتورة حنان عبد المنعم عضو مجلس النواب تتحدث عن التشريعات المطلوبة للقضاء على الامية  واللواء فواد فيود مستشار بإدارة الشئون المعنوية بأكاديمية ناصر العسكرية متحدثا عن الامية السياسية  واللواء سامح ابو هشيمة الاستاذ  بأكاديمية ناصر العسكرية والذى سيتحدث عن التعليم واتعكاساته عن الأمن القومى  .

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