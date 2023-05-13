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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أرخص و أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع

طريقة عمل موهيتو
طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع

موهيتو الليمون بالنعناع من المشروبات المنعشة التي تتناسب مع الأجواء الصيفية مما يدفع الكثيرمن الأشخاص إلي تناوله في الكافيهات.

قدم الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع.

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مقادير موهيتو الليمون بالنعناع


لتر مياه غازية
ليمون شرائح
أوراق نعناع فريش
سيرب ليمون بالنعناع 
نصف لتر عصير برتقال فريش 
ربع كوب سكر
لون أخضر جل
ثلج مجروش


طريقة تحضير موهيتو الليمون بالنعناع


نغطس أحرف كاسات التقديم في المياه الغازية ثم نغمسها في السكر "بعد تلوينه باللون الأخضر" ثم نضع سيرب الليمون بالنعناع في الكاسات ثم نضيف الثلج المجروش وعصير البرتقال ثم نضع المياه الغازية ونزين بشرائح الليمون وأوراق النعناع ويقدم بالهنا والشفا 

موهيتو الليمون بالنعناع مقادير موهيتو الليمون بالنعناع طريقة تحضير موهيتو الليمون بالنعناع الشيف محمد حامد طريقة عمل موهيتو الليمون بالنعناع

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