طريقة عمل سبرينج رول بالدجاج|بأسهل الخطوات

سبرينج رول بالدجاج من الأطباق الجانبية التي يعشق تناولها الكبار و الصغار نظرا لمذاقها الشهي و المختلف.

كشف الشيف محمد حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل سبرينج رول بالدجاج.



مقادير سبرينج رول بالدجاج

لفة سبرينج رول

(الحشو)

٢صدور دجاج

ماء بصل

بشر طماطم

زعتر مفروم

نصف كوب ذرة حلوة

كزبرة مفرومة

فلفل أحمر حار مفروم

ربع كيلو جبنة شيدر مبشورة

بهارات دجاج

ملح

فلفل أسود

أبيض بيض للصق

زيت للقلي



طريقة تحضير سبرينج رول بالدجاج



نقوم بعمل فتحات في صدور الدجاج ثم نتبلها ببهارات الدجاج والملح والفلفل الأسود وماء البصل وبشر الطماطم ثم نشوحهها في الجريل ثم نضع في بولة باقي مكونات الحشو ونقلبها جيداً ثم نقطع صدور الدجاج إلى مكعبات صغيرة ونضيفها في البولة مع باقي مكونات الحشو ثم نحشي كل شريحة من الاسبرينج بالحشو ونلفها رول ونلصق الأطراف ببياض البيض ثم نقليها في زيت غزير ساخن وتقدم بجانب صوص الهاني مسترد وبالهنا والشفا