عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بنام في الشارع ومحدش راضي يشغلني.. مأساة شاب نشأ في ملجأ أيتام طنطا

محمد عبدالله
محمد عبدالله

يعيش العديد من الأشخاص في ظروف صعبة ومأساوية، ومن بين هؤلاء الأشخاص هو الشاب محمد عبد الله الذي يبلغ من العمر 24 عاماً، والذي عاش حياته في ملجأ ايتام في طنطا في دار الهدى لرعاية الأيتام. 

مأساة شاب نشأ في ملجأ أيتام

ويعيش محمد في ظروف صعبة جداً، حيث غادر الدار بعدما بلغ سن الـ18 وقالوا له "روح شارع شوف حالك".

txt

استمر لـ 3 ساعات.. حريق هائل يلتهم 2000 ملجأ في بنجلاديش

txt

دعاء البرد الشديد للفقراء والمحتاجين.. اللهم هون الشتاء على من لا ملجأ لهم

وبعد ذلك، أصبح يعيش في الشارع، ويعاني من قلة الأكل وعدم وجود مأوى يقيه من البرد والحرارة. ويعيش في حالة يائسة جداً، ويشعر بالإحباط والتشاؤم تجاه المستقبل.

نشر محمد الظروف القاسية التي يمر بها أملا في مساعدته، ويقول: "أنا محتاج كل الناس وكل المسؤولين يقفوا جنبي، لأني تعبت جداً من النوم في الشارع وقلة الأكل، وأريد فقط فرصة للعيش بكرامة والعمل وتوفير سكن لي".

ووصف الظروف التي مر بها أنه نشا في ملجأ ايتام وبعد مغادرة الدار لم يمتلك مال ولم تؤجر الدار شقة له، بل اتخذ الشارع مسكن له يستيقظ وينام على الأرصفة، ويقول: “أنا ببات في الشارع لحد دلوقتي في محطه قطر طنطا”.

الظروف القاسية التي مر بها ولم يكن سببا فيها، باتت سببا في وصمه بالعار، ويضيف: “كل ما أقدم في شغل محدش يرضى يشغلني وبيقولوا مين يضمنك، وأنا معنديش ضامن لأني من ملجأ وف ناس بتقولي اللي مالوش أهل يبقى ابن حرام والكلمة دي بتدايقني جدا”.

استغاثة شاب يعيش في الشارع 

ويستكمل في الاستغاثة التي نشرها: “أنا ماليش ذنب في اللي بيحصل، معرفش أهلي رموني ولا اتخطفت منهم، أنا طالب شغل، انا تعبت من نومه شارع وقله الاكل، عمري في حياتي ما أكلت أكل بيتي، كل اللي باكله من الشارع وبواقي من الزبالة،  كل ده عشان مشحتش ولا اسرق ولا أتاجر في حاجة حرام”.

ويتابع: “أنا مش بشرب سجاير ومحافظ على نفسي، محتاج شغل بس يكون سكن بجد أنا حقيقي تعبت، في حد كلمني قالي اتبرع بكليتك عشان تمسك مبلغ بس خوفت من ربنا ومن العملية، انا مش لاقي حد يقف جمبي أرجوكم شوفولي شغل يكون بسكن”.

خلال الأيام التي يقضيها في الشارع يخاف محمد من كل شئ وأي شئ، “بخاف من الكلاب تاكلني وأنا نايم كل يوم، أرجوكم وصلوا صوتي للمسئولين، يوفروا لي سكن، أنا شاب والعمر بيجرى ومستقبلي بيضيع”.

ملجأ للأيتام شاب يعيش في الشارع استغاثة محطة قطار طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

في العيد| رئيس شعبة القصابين: أتوقع وصول سعر كيلو اللحمة لـ350 جنيها

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

بسبب ضرر مالي تجاوز 9 ملايين دولار| إحالة قيادات سابقة بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

قوى عاملة سوهاج تستكمل حصر العمالة غير المنتظمة بالمشروعات الكبرى

على الحدود الأوكرانية .. تحطم مروحية عسكرية روسية

وزير المالية : نتطلع لأول إصدار من سندات الباندا باليوان الصينى

إعلان أسعار الذهب الفورية على شاشات البورصة المصرية غدا

ضربها بمطرقة وتخلص من جثتها.. شاب يقتل جارته ويخفي المسروقات مع والدته

الحوار الوطني .. 4 جلسات عمل تنطلق غدا لمناقشة المحور السياسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كسول ومرهق.. تناول هذه الأطعمة يحارب التعب المزمن

بنام في الشارع ومحدش راضي يشغلني.. مأساة شاب نشأ في ملجأ أيتام طنطا

لا يحترم الخصوصية.. 5 أبراج شديدة التشبث باسم الرومانسية|احذر التعامل معها

طعم غريب| 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

فيديو

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ