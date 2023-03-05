عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمر لثلاث ساعات..حريق هائل يلتهم ألفين ملجأ في بنجلاديش

صدى البلد

اجتاح الحريق الهائل الذي وقع اليوم الأحد في بنجلاديش ألفين ملجأ مما تسبب في نزوح 12 ألف شخص من منازلهم. ولكن تم السيطر علي الحريق.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 12 ألف شخص، الذين هرب معظمهم بسبب العنف في ميانمار المجاورة، قد دمرت مساكنهم. ولم يتضح بعد سبب الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. حسبما ذكرت "بي بي سي".

وقال مسؤول، إن الحريق انتشر بسرعة في الملاجئ المصنوعة من الخيزران والقماش المشمع.

كما صرح مفوض اللاجئين في بنجلاديش ميجانور الرحمن لوكالة "فرانس برس"، أن "حوالي ألفين ملجأ احترق، مما ترك حوالي 12 ألف من مواطني ميانمار النازحين قسرا بلا مأوى.

وأضاف، أنه تمت السيطرة على الحريق في غضون ثلاث ساعات، لكن تم تدمير ما لا يقل عن 35 مسجدًا و 21 مركزًا تعليميًا للاجئين.

وقال هروسيكيش هاريتشاندان من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر  لـ "بي بي سي" إن هناك "أضرار جسيمة" للمخيم.

وأكد، أن الخدمات الأساسية مثل مراكز المياه ومرافق الاختبار تأثرت أيضًا.

الاتحاد الدولي بنجلاديش حريق هائل ملجأ النازحين ميانمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع مرتبات العاملين في القطاع الخاص أبريل المقبل.. القومي للأجور يوضح

عاودت التراجع.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 5-3-2023

صورني عارية.. سر فضيحة اعتداء عامل مسجد على ممرضة بأطفيح

تركيا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بحدوث عواصف قوية في منطقة الزلازل

على عينك يا تاجر| الدواجن تتراجع 4 جنيهات واللحوم بـ 135 واستقرار البيض.. أسعار اليوم

بعد إشادة كولر.. الأهلي يحسم مصير الجوكر بقرار نهائي

قرار عاجل فى اتهام أنوش بنشر الفسق والفجور

السلعة الوحيدة.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد 5-3-2023

ترشيحاتنا

انتهز الفرصة .. هونر تخفض سعر هاتفها الأسطوري Honor 70 بمقدار 3700 جنيه

رجعوا البطاطين بسرعة.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 10 درجات غدا

فيريرا يعلن عن قائمة الزمالك لمواجهة الترجي التونسي

شاهد.. الجيش الروسي ينشر فيديو لتدمير مركز قيادة القوات الأوكرانية

الأرصاد تزف بشرى عن موعد انتهاء العاصفة الرملية.. تفاصيل

تركيا.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بحدوث عواصف قوية في منطقة الزلازل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محاكمة هبة قطب.. معلومات لا تعرفها عن أشهر طبيبة علاقات زوجية

لا لمستشفي المجانين..مفأجاة بعد هروب عجوز لمدة 30 عاما بأمريكا

لن تتوقع.. تناول القهوة يوميا يؤثر على الكلى بهذه الطريقة

علامات تؤكد أنك تتناول "ممبار صحي".. تعرف عليها

فيديو

بأقل 40% من السوق.. أسعار وأماكن بيع السلع الغذائية وياميش رمضان

انخفاض أكيد.. سعر الفراخ هيوصل 60 جنيه والبانيه 120 في هذا الموعد

بقوة 1000 قنبلة نووية.. هل تتعرض مصر لزلزال مثل تركيا؟

تعرف على أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

جاسم مرزوق بودي

المطلوب.. ثورة تطويريّة

اﻟﻤﺰﻳﺪ