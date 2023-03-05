استمر لثلاث ساعات..حريق هائل يلتهم ألفين ملجأ في بنجلاديش

اجتاح الحريق الهائل الذي وقع اليوم الأحد في بنجلاديش ألفين ملجأ مما تسبب في نزوح 12 ألف شخص من منازلهم. ولكن تم السيطر علي الحريق.

وتشير التقديرات إلى أن حوالي 12 ألف شخص، الذين هرب معظمهم بسبب العنف في ميانمار المجاورة، قد دمرت مساكنهم. ولم يتضح بعد سبب الحريق ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. حسبما ذكرت "بي بي سي".

وقال مسؤول، إن الحريق انتشر بسرعة في الملاجئ المصنوعة من الخيزران والقماش المشمع.

كما صرح مفوض اللاجئين في بنجلاديش ميجانور الرحمن لوكالة "فرانس برس"، أن "حوالي ألفين ملجأ احترق، مما ترك حوالي 12 ألف من مواطني ميانمار النازحين قسرا بلا مأوى.

وأضاف، أنه تمت السيطرة على الحريق في غضون ثلاث ساعات، لكن تم تدمير ما لا يقل عن 35 مسجدًا و 21 مركزًا تعليميًا للاجئين.

وقال هروسيكيش هاريتشاندان من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لـ "بي بي سي" إن هناك "أضرار جسيمة" للمخيم.

وأكد، أن الخدمات الأساسية مثل مراكز المياه ومرافق الاختبار تأثرت أيضًا.