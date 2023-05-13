رئيس مركز الخارجة: سحب 12 محلا تجاريا و11 وحدة سكنية غير مستغلة

شكلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، لجنة لسحب الوحدات السكنية والمحال التجارية غير المستغلة والتابعة للوحدة المحلية، بتعليمات من جهاد المتولى رئيس مركز ومدينة الخارجة بضرورة متابعة الوحدات السكنية والمحال التابعة للوحدة المحلية والتأكد من استغلالها من عدمه.

وأكد جهاد المتولي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، في بيان له، سحب ١٢ محلًا تجاريًا بسوق حي ٢٥ يناير بمدينة الخارجة وذلك لعدم استغلاله.

وأضاف جهاد، أنه جرى إخلاء 11 وحدة سكنية خاصة بالحالات الأولي بالرعاية بمدينة الخارجة من قاطنيها، بعد التأكد من عدم أحقيتهم للوحدة السكنية في حملة مكبرة من موظفي الوحدة المحلية.

وقال رئيس مركز الخارجة، إن المركز نفذ القرار رقم 880 لسنة 2020، لإخلاء 11 وحدة من وحدات إسكان الحالات الأولى بالرعاية، بحي السبط الشرقي بمدينة الخارجة. وأضاف "المتولي"، أنه جرى تنفيذ قرارات الإخلاء بعمارات إسكان الأولى بالرعاية في حي "السبط" بمدينة الخارجة، لمخالفة شاغلي هذه الوحدات للقانون، من حيث مخالفة شروط استحقاق الوحدة السكنية.