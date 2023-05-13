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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إعلان أسعار الذهب الفورية على شاشات البورصة المصرية غدا

البورصة
البورصة

كشفت مصدر مطلع عن بدء إعلان أسعار الذهب عالميا ومحليا على شاشة البورصة المصرية الأسبوع المقبل في خطوة مهمة تتزامن مع بدء عمل أو صندوق استثمار في الذهب بالبورصة المصرية.

ويطلق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، غدًا الأحد، أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة، بالتزامن مع إعلان رامي الدكاني رئيس البورصة، الانتهاء من الية لعرض أسعار الذهب على الموقع الإلكتروني.

وقال رامي الدكاني، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه جارٍ الانتهاء من آلية الإعلان عن أسعار الذهب من خلال البورصة المصرية بعد الاستعانة بالأسعار من مصفاة ذهب مصرية حكومية معتمدة.

وأوضح رامي الدكاني، في تصريحات سابقة، أن البورصة ستعلن على أسعار الذهب خلال أسبوعين بحد أقصى، سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية في عمل صندوق الاستثمار في الذهب وعمة بالأسعار لتحديد أسعار الوثائق.

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قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن فكرة صندوق الاستثمار في الذهب ليست مستحدثة، وإنه توجد صناديق استثمار في الذهب في الدول الخليجية وبنوك أوروبا والولايات المتحدة.

وأشاد ناجي فرج بالإعلان عن إطلاق أول صندوق استثمار في الذهب الشهر المقبل، موضحا أن الصندوق يستهدف السماح للمؤسسات والأفراد أن يستثمروا في الذهب بدون شراء الذهب العيني نفسه، إنما يتم الأمر عبر وثيقة صادرة عن الصندوق تحدد كمية الجرامات التي يمتلكها كل مستثمر.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن قيمة الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق من خلال امتلاك كمية جرامات من الذهب داخل الصندوق، ويقوم الصندوق باستثمار الذهب وتحقيق أرباح لصالح المستثمرين فيه، وعند التخارج يستطيع المستثمر الحصول على ما يمتلكه من ذهب داخل الصندوق أو ما يعادله من أموال.

وأكد أن صندوق الاستثمار في الذهب سيجذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يبحثون عن استثمار آمن دون مخاطرة عالية، حيث إن الاستثمار طويل الاجل في الذهب يعد من الاستثمارات الآمنة دون مخاطرة عالية.

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