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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. مهيب عبد الهادي يفجر مفاجاة لجمهور الزمالك عن رحيل زيزو.. فرج عامر يكشف السبب الحقيقي لهزيمة الترجي

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

فرج عامر يكشف السبب الحقيقي وراء هزيمة الترجي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، السبب وراء هزيمة الترجي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف النهائي الإفريقي.

وكتب عبر فيسبوك: “الاهلي هزم الترجي قبل ان تبدء المباراة، تصريحات نبيل معلول مدرب الترجي والمبررات الاي قدمها في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بيوم واحد سربت اليإس وفقدان الامل للاعبي الترجي  وبدءوا المباراة وهم واثقون بانهم  غير قادرين علي مواجهه الاهلي او حتي مبادلتة الهجوم. 

 

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة لجمهور الزمالك ببيع زيزو.. ورضا عبدالعال: عليه العوض

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، مستجدات حول بيع أهم لاعبي الزمالك.

وقال مهيب عبر برنامجه على شاشة mbc مصر: “الزمالك الموسم المقبل هيعرض زيزو أو فتوح للبيع، مما  أصاب رضا عبد العال بالصدمة وعلق: كدة عليه العوض”.

 

طارق دياب: الترجي تعرض لفضيحة والأهلي حول المباراة إلى تدريب

كشف الاعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تصريحات أحد رموز الكرة التونسية، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب:" طارق ذياب الأسطورة التونسية الترجي تعرض لفضيحة.. والأهلي حول المباراة إلى تدريب".

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