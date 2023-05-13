موجز السوشيال ميديا.. مهيب عبد الهادي يفجر مفاجاة لجمهور الزمالك عن رحيل زيزو.. فرج عامر يكشف السبب الحقيقي لهزيمة الترجي

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، السبب وراء هزيمة الترجي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف النهائي الإفريقي.

وكتب عبر فيسبوك: “الاهلي هزم الترجي قبل ان تبدء المباراة، تصريحات نبيل معلول مدرب الترجي والمبررات الاي قدمها في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بيوم واحد سربت اليإس وفقدان الامل للاعبي الترجي وبدءوا المباراة وهم واثقون بانهم غير قادرين علي مواجهه الاهلي او حتي مبادلتة الهجوم.

كشف الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، مستجدات حول بيع أهم لاعبي الزمالك.

وقال مهيب عبر برنامجه على شاشة mbc مصر: “الزمالك الموسم المقبل هيعرض زيزو أو فتوح للبيع، مما أصاب رضا عبد العال بالصدمة وعلق: كدة عليه العوض”.

كشف الاعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، تصريحات أحد رموز الكرة التونسية، عبر حسابه على فيسبوك.

وكتب:" طارق ذياب الأسطورة التونسية الترجي تعرض لفضيحة.. والأهلي حول المباراة إلى تدريب".