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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف السبب الحقيقي وراء هزيمة الترجي

صدى البلد

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، السبب وراء هزيمة الترجي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف النهائي الإفريقي.

وكتب عبر فيسبوك: “الاهلي هزم الترجي قبل ان تبدء المباراة، تصريحات نبيل معلول مدرب الترجي والمبررات الاي قدمها في المؤتمر الصحفي قبل المباراة بيوم واحد سربت اليإس وفقدان الامل للاعبي الترجي  وبدءوا المباراة وهم واثقون بانهم  غير قادرين علي مواجهه الاهلي او حتي مبادلتة الهجوم.  ، بل لم تظهر اي تعبيرات علي وجه لاعبي الترجي عند دخول الهدف الاول مرماهم ، وابتسم حارس مرمي الترجي ابتسامة اللامبالاة وهو يخرج الكرة من المرمي مما يعني ان ما توقعة او يشعر بة لاعبي الترجي قد حدث وفي المقابل وفي الشوط الثاني بالذات  لاعبي الاهلي لعبوا بنفس طريقة لعب تقسيمة في نهاية اي تدريب لهم ، تبادلوا الكرة بثقة وبهدوء ومحاولة تقليل من سرعة ايقاع المباراة وهذا ما حدث ، الاهلي فاز ٠/٣ بسهولة غريبة واصبحت مباراة العودة في القاهرة تحصيل حاصل”.

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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