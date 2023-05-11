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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: مهاجم مغربي يدخل اهتمامات الأهلي بالميركاتو الصيفي.. وتجديد التعاقد مع ياسر إبراهيم

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

الأهلي يقرر التجديد لـ ياسر إبراهيم وقطع إعارة لاعب سموحة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مستجدات داخل النادي الأهلي بشأن التعاقدات مع اللاعبين.

وصرح شوبير عبر برنامجه على شاشة أون تايم سبورت: “الأهلي يدرس قطع إعارة محمد مغربي مع سموحة،  ويقرر التجديد لـ ياسر إبراهيم”.

 

مهاجم مغربي يدخل في اهتمامات الأهلي بالميركاتو الصيفي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، خطة الأهلي لضم مهاجم مغربي في الميركاتو الصيفي.

وكتب: “المغربي حمزة خابا مهاجم الرجاء يدخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي لتدعيم خط الهجوم في الميركاتو القادم”. 

 

ياسمين الخطيب تحتفل بعيد ميلادها بلوك جريء| شاهد

شاركت الإعلامية ياسمين الخطيب، جمهورها صوراً من احتفالها بعيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وظهرت باطلالة جريئة، بفستان قصير من التول، وفيونكة سوداء من الصدر، وهنأها متابعيها بمناسبة عيد ميلادها.

 

 

الإعلامي أحمد شوبير الميركاتو الصيفي النادي الأهلي ياسمين الخطيب ياسر ابراهيم

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