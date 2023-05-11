مهاجم مغربي يدخل في اهتمامات الأهلي بالميركاتو الصيفي

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، خطة الأهلي لضم مهاجم مغربي في الميركاتو الصيفي.

وكتب: “المغربي حمزة خابا مهاجم الرجاء يدخل دائرة اهتمامات النادي الأهلي لتدعيم خط الهجوم في الميركاتو القادم”.

وكان قد أعلن احمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن رغبة النادي الأهلي في فسخ التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف البرازيلي برونو سافيو .

وكتب أحمد حسن من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "مصدر في الأهلي .. اتجاه في الأهلي لإنهاء التعاقد مع برونو سافيو لخروج اللاعب من حسابات مارسيل كولر ، اللاعب يرغب في الحصول على قيمة عقده كاملا لفسخ التعاقد لكننا سنتوصل لاتفاق معه لإنهاء الأمر بشكل ودي وسيتنازل عن جزء كبير من مستحقاته".