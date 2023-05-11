الأهلي يقرر التجديد لـ ياسر إبراهيم وقطع إعارة لاعب سموحة

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مستجدات داخل النادي الأهلي بشأن التعاقدات مع اللاعبين.

وصرح شوبير عبر برنامجه على شاشة أون تايم سبورت: “الأهلي يدرس قطع إعارة محمد مغربي مع سموحة، ويقرر التجديد لـ ياسر إبراهيم”.

وصعد النادي الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.