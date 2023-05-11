تعليق ساخر من شوبير على مدعي صعود الأهلي لنصف نهائي إفريقيا بالحظ

علق الاعلامي الرياضي احمد شوبير، على مقولة ترددت حول صعود الاهلي لنصف النهائي الافريقي بالحظ.

وقال شوبير عبر شاشة أون تايم سبورت: "متقوليش حظ هو في حظ يخليك تاخد 10 بطولات أبطال إفريقيا و42 دوري؟".

وصعد النادي الأهلى إلى الدور نصف النهائي للمرة التاسعة عشرة والرابعة على التوالي في تاريخ مشاركاته ببطولة دوري أبطال أفريقيا، سواء بمسماها القديم أو الجديد، وذلك بعد التعادل بدون أهداف مع فريق الرجاء البيضاوي المغربي فى مباراة الإياب بدور الثمانية، والتى أقيمت بمدينة الدار البيضاء المغربية، وكان الأهلي قد فاز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.