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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نظمته أمانة مستقبل وطن بسيناء .. برنامج تدريبي لأمناء المشروعات الصغيرة

برنامج تدريبي على
برنامج تدريبي على المشروعات الصغيرة

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، برنامج تدريبي لأمناء المشروعات الصغيرة بالأقسام ضمن بروتوكول التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة فرع المحافظة.

وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين حزب مستقبل وطن، وجهاز المشروعات الصغيرة، وتنفيذاً لتكليفات أمين المشروعات الصغيرة، النائب محمد كمال مرعي، وقيات الحزب بمحافظة شمال سيناء   من أجل إعداد كوادر قيادية حزبية متميزة تعمل على أرض الواقع.

 

المشروعات الصغيرة:

 

حيث تم عقد برنامج تدريبي لأمناء المشروعات الصغيرة للتدريب علي التعامل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر فكر العمل الحر والتعريف بالخدمات المالية والغير ماليه التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات.

وخلال البرنامج التدريبي، تم شرح مميزات قانون ١٥٢،  وكيفية توجيه اصحاب المشروعات الاقتصادية الغير رسمية، لتوفيق أوضاعها بالحصول على التراخيص اللازمة من جهاز تنمية المشروعات.

حاضر في البرنامج التدريبي، كل من :

 محمد سلامه مدير فرع الجهاز، طارق الشوربجي مسئول الخدمات الغير ماليه واسلام الشوربجي امين المشروعات الصغيرة بالمحافظة،وأعضاء الامانة بالاقسام المختلفة.
 

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سيناء برنامج تدريبي المشروعات الصغيرة

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