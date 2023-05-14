أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2023 .. صور

تقدم شركة شيري الصينية العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة تيجو 8 برو موديل 2022 و 2023، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويذكر ان هذه النسخة قد شهدت زيادة سعرية اول مايو قدرت بـ 230 ألف حتى 235 ألف جنيه.

شيري تيجو 8 برو

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة شيري تيجو 8 برو في مصر، بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها.

الأبعاد الخارجية للسيارة شيري تيجو 8 برو

الطول الكلي 4722 مم.

العرض الكلي 1860 مم.

الارتفاع الكلي 1745 مم.

طول قاعدة العجلات 2710 مم.

سعة خزان الوقود 51 لتر.

عدد المقاعد 7.

شيري تيجو 8 برو

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 8 برو

تستمد السيارة شيري تيجو 8 برو قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 197 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي، عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء مكونة من 7 نقلات.

شيري تيجو 8 برو

اسعار السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 و 2023

الفئة الاولى شيري تيجو موديل 2022 بسعر مليون و130 ألف بدلاً من 900 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو موديل 2022 بسعر 1.250.000 جنيه.

الفئة الثالثة شيري تيجو موديل 2022 بسعر مليون و270 ألف بدلاً من مليون و35 ألف جنيه.

الفئة الاولى المتوافرة من موديلات 2023 بسعر مليون و135 ألف بدلاً من 905 ألف جنيه.