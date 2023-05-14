عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2023 .. صور

شيري تيجو 8 برو
شيري تيجو 8 برو

تقدم شركة شيري الصينية العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة تيجو 8 برو موديل 2022 و 2023، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويذكر ان هذه النسخة قد شهدت زيادة سعرية اول مايو قدرت بـ 230 ألف حتى 235 ألف جنيه.

بـ 175 الف جنيه  .. الحق الفرصة واشتري شيري تيجو 8 موديل 2023

بعد الأسعار الجديدة .. أرخص سيارات شيري في مصر

 شيري تيجو 8 برو 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة شيري تيجو 8 برو في مصر، بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها.

 

الأبعاد الخارجية للسيارة شيري تيجو 8 برو 

 

  • الطول الكلي 4722 مم.
  • العرض الكلي 1860 مم.
  • الارتفاع الكلي 1745 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2710 مم.
  • سعة خزان الوقود 51 لتر.
  • عدد المقاعد 7.
 شيري تيجو 8 برو 

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 8 برو 

 

تستمد السيارة شيري تيجو 8 برو قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 197 حصانا، بالاضافة إلى عزم اقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الامامي، عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء مكونة من 7 نقلات.

 شيري تيجو 8 برو 

اسعار السيارة شيري تيجو 8 برو موديل 2022 و 2023 

 

الفئة الاولى شيري تيجو موديل 2022 بسعر مليون و130 ألف بدلاً من 900 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو موديل 2022 بسعر 1.250.000 جنيه.

الفئة الثالثة شيري تيجو موديل 2022 بسعر مليون و270 ألف بدلاً من مليون و35 ألف جنيه.

 

الفئة الاولى المتوافرة من موديلات 2023 بسعر مليون و135 ألف بدلاً من 905 ألف جنيه.

 شيري تيجو 8 برو 
شيري تيجو تيجو 8 تيجو 8 برو شيري تيجو 8 برو شيري تيجو 8 برو موديل 2022 و 2023 اسعار السيارة شيري تيجو 8 برو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حديد عز يتراجع بقوة.. مفاجأة بأسعار مواد البناء الآن بعد الهبوط العالمي

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

الخصم المحتمل بدون لاعبين.. بشرى لـ الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

منتخب مصر يكشف موقف لاعبي الأهلي من المشاركة أمام غينيا

دعاء النبي في صلاة الفجر.. داوم عليه كل يوم يجعلك بـ«ذمة الله»

450 جنيها الآن|هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة وعيار21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

سيات ليون موديل 2023 .. اعرف سعرها الجديد

تحديثات جديدة تقدمها هيونداي لسيارتها i20 موديل 2024 .. صور

تحديث جديد في أسعار ميتسوبيشي ميراج 2023 .. لمحبي الهاتشباك

أرخص فئات سوزوكي ديزاير المقدمة بالسوق المصري .. اعرف سعرها

بـ 175 الف جنيه  .. الحق الفرصة واشتري شيري تيجو 8 موديل 2023

الأسعار الجديدة لـ سوزوكي سياز في مصر وقرينتها تويوتا بيلتا 2023

سعر مرسيدس GLE موديل 2023 في مصر .. صور

أرخص 5 سيارات أوروبية "زيرو" مقدمة بالسوق المصري .. منها ستروين وبيجو

ترشيحاتنا

الجنيه يستعيد عافيته.. الدولار يتراجع في العقود الآجلة وسعره الآن بالبنوك

مع اقتراب عيد الأضحى.. أسعار اللحوم البلدي في الأسواق اليوم الأحد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 5 - 2023 والقنوات الناقلة

أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2023 .. صور

مدة التطبيق 6 شهور.. تفاصيل هامة بشأن شراء الذهب من الخارج

هل يصل الكيلو لـ 350 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أطعمة غنية بالكالسيوم تعالج آلام المفاصل وتقوي العظام.. تعرف عليها

البامية تهزم السرطان.. فوائد أخرى اكتشفها

توقفوا عنها فورا.. عادة خطيرة عند تناول الفاكهة تسبب الأمراض

حط إيده على رجلي.. فتاة تشوه وجه متحرش في ميكروباص

فيديو

حرب تغريدات| خبير عربي ينتقد عالم الزلازل الهولندي.. والأخير يرد.. فيديوجراف

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ