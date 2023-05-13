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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

ملك الأردن وابنته سلمى يخطفان قلوب رواد السوشيال ميديا.. وقرينته تعلق

صدى البلد

في حفل خيم عليه دفء العائلة وفرحة غامرة احتفل ملك الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين وقرينته الملكة رانيا بحفل تخرج ابنتهما الأميرة سلمى من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية بدرجة البكالوريوس. 

وخطفت الأميرة سلمى  ابنة ملك الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الأضواء خلال الساعات الماضية عقب انتشار صور لها مع والدها ملك الأردن خلال حفل تخرجها غلفت بمعاني الأبوة الحانية التي لا يمكن وصفها في كلمات وهو يعانقها بشدة من فرحته بلحظه تخرجها. 

ونشر الديوان عبر حسابه الرسمي في “إنستغرام”، صورة تجمع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله،  والأميرة سلمى، من حفل التخرج.

وعلق الديوان “ألف مبارك لسمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني بمناسبة تخرجها من جامعة كاليفورنيا الجنوبية بالولايات المتحدة الأمريكية بدرجة البكالوريوس، ومنها للأعلى”.

حضر  الملك عبدالله الثاني و الملكة رانيا العبدالله، و الأميرة إيمان بنت عبدالله وجميل ترميوتس حفل تخريج الأميرة سلمى بن الملك عبد الله، من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشر الحساب الرسمي للملكة رانيا العبد الله، صوراً من مشاركة أفراد عائلة الملك عبد الله الثاني من حفل التخريج.

و هنأت الملكة رانيا العبدالله سمو الأميرة سلمى بمناسبة ‎تخرجها من جامعة كاليفورنيا الجنوبية أمس الجمعة.

ونشرت الملكة عبر حسابها في انستغرام ،السبت، صورا من حفل التخرج للأميرة سلمى مرفقة بتعليق :"مبارك حبيبتي".

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