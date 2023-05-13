الشعبة العامة للمصوغات: إعفاء ذهب الوافدين من الجمارك يخلق توازنًا في الأسعار

‏قل هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات أننا رحبنا بقرار إعفاء ذهب للوافدين من الخارج من الجمارك لأنه سيقوم بعمل توازن بين المعروض في الأسواق مقابل الطلبات المتزايدة في الفترة الماضية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامي "جابر القرموطي"، المذاع عبر فضائية "CBC"، أن كل الطرق كانت مؤدية إلى زيادة أسعار الذهب بطريقة غير مسبوقة وهذا القرار سيخلق حالة من حالات التوازن لهذا المعدن الأصفر وسيقارب السعر المحلي للذهب بالسعر العالمي.

دخول الذهب بدون رسوم جمركية

نوه أن بعض الناس تريد شراء الذهب كمدخرات ومقتنيات وتدخل بها مصر فهو ملاذ آمن ومدخر ذو قيمة مؤكدا بنقول لهم أهلا وسهلا ولا يوجد أي مشكلة ودخول الذهب لمصر بدون أي رسوم جمركية فقط ضريبة القيمة المضافة.