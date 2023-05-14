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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بصدي البلد للبحث عن أسرة سيدة تعاني من الزهايمر

سيدة تعاني الزهايمر
سيدة تعاني الزهايمر

أرسلت القارئة فاتن محمد تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدي البلد للبحث عن أسرة سيدة تعاني من الزهايمر .

وقالت في استغاثتها هذه السيدة  متواجدة أمام المستشفي العام بالزرقا بمحافظة دمياط ولا تعرف معلومات عن نفسها وتعاني من مرض الزهايمر.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

تستغيث توجهات الدولة محافظة دمياط مرض الزهايمر والقيادة السياسية

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