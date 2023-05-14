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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم شمال سيناء: متابعة مركز الأسئلة لتلافي تأخير وصول الامتحانات إلى اللجان

متابعة مركز الأسئلة
متابعة مركز الأسئلة بإدارة العريش التعليمية

تابع  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محافظة شمال سيناء،  المركز الفرعي بإدارة العريش التعليمية لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي " الشهادة الإعدادية" للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ م ،لتلافي تأخير وصول أسئلة الامتحانات إلي اللجان، تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

 

وقت مناسب


وأعطى وكيل الوزارة التعليمات بضرورة تحرك السيارات لتوصيل  الأسئلة في وقت مناسب، لتلافي أي تأخير في وصول الأسئلة إلي اللجان.

 

كما  تابع  توزيع خطوط سير السيارات مما يساعد في توفير الوقت حتى تصل الأسئلة بوقت كاف للجان الامتحانية، على أن  لا يتم فتح مظاريف الأسئلة إلا فى الوقت المحدد حتى تصل الأسئلة قبل بدء وقت الإجابة.


هذا وقد أعطى  وكيل الوزارة التعليمات بوصول الأسئلة في التوقيت المناسب للجان، حتي يتسنى توزيعها مع بداية مواعيد الامتحانات الساعة التاسعة صباحا.

 

وقد أشتكي  أمس السبت  عدد من الطلبة وأولياء الأمور في مدينة العريش، من تأخر وصول أوراق الأسئلة الخاصة بامتحان اللغة العربية، لمدة بلغت نحو نصف ساعة.

 

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة شمال سيناء اليوم الأحد الامتحان في مادتي الجبر والحاسب الآلي. 
 

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العريش الأسئلة الامتحانات الاعدادية تأخير

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