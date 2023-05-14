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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ظهور لافت لـ أحمد سعد من دبي.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان أحمد سعد، صوراً جديدة في احدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر أحمد سعد من دبي، مستعرضاً الأجواء حوله، في ظهور لافت عبر خاصية الاستوري.

واحتفل الفنان أحمد سعد، بعيد ميلاد ابنته علياء، وسط أجواء عائلية وحضور الاصدقاء.

وشارك أحمد سعد، متابعيه على إنستجرام صوراً من الاحتفال، وظهر وهو يغني لابنته: “يا نجمة في السما عالية يا علياء”. 

ويستعد الفنان أحمد سعد والنجم محمد فؤاد، لإحياء حفل غنائي في المملكة العربية السعودية.

وكشف الفنان أحمد سعد، تفاصيل أغنيته الجديدة فوق واتعلم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية والمذاع عبر قناة mbc مصر :"أغنية فوق واتعلم بحبها جدًا، وهي من كلمات المستشار تركي آل شيخ، ومن ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد طارق يحيي، وكلمات الأغنية عجبتني ولمستني جداً.

 

أحمد سعد الفنان أحمد سعد موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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