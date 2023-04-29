أحمد سعد يتعاون مع المستشار ترك آل الشيخ في أغنية فوق واتعلم

يتعاون الفنان أحمد سعد مع المستشار ترك آل الشيخ في عمل غنائي جديد يحمل اسم فوق واتعلم ومن المقرر أن تصدر الأغنية خلال الفتره القليلة المقبلة.

الأغنية من كلمات المستشار ترك آل شيخ ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد طارق يحي واسماعيل نصرت.

وكان المستشار ترك ال الشيخ قد كشف عن التعاون مع احمد سعد عبر حسابه الرسمي علي فيس بوك حيث كتب "اسمعوا جديد الفنان أحمد سعد في أغنية فوق وأتعلم، من كلمات تركي ال الشيخ".

ويستعد الفنان أحمد سعد لإحياء حفل غنائي ضخم لمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وذلك يوم 25 مايو المقبل على مسرح بنش مارك بطريق الملك عبد العزيز.

كما حقق الفنان أحمد سعد نجاح كبير مؤخرا بمشاركته في الغناء بمسلسل جعفر العمدة ومسلسل الأجهر اللذان تم عرضهم في موسم دراما رمضان الأخير.