خبيرة اتيكيت تكشف عن أهم قواعد زيارات الأصدقاء .. فيديو

أكدت نادين جاد، خبيرة الأتيكيت، أنه لا بد من اتباع قواعد هامة للزيارات، أهمها، أنه لا بد للشخص الذي يرغب في زيارة سواء الأقارب أو الأصدقاء، أن يقوم بإبلاغهم قبلها بفترة، وعدم الذهاب مباشرة بشكل مفاجئ.

وقالت نادين جاد، خلال لقاء لها لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “فرح سعيد”، إن زيارة المريض من أهم الزيارات سواء في المستشفى أو المنزل، مؤكدة أنه لو في المستشفى، لا بد من اتباع مواعيد الزيارات، وعدم التطويل في الزيارة.

وتابعت خبيرة الأتيكيت، أنه أيضا لا بد من إعطاء المساحة لباقي الزائرين، إضافة إلى عدم تهويل المرض للشخص المريض، ولكن لا بد من إعطائه الطمأنينة.

