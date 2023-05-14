عضو النواب عن كفر الشيخ يطالب بمواجهة مشكلات مراكز الشباب

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بسبب ما تشهده مراكز الشباب على مستوى الجمهورية بصفة عامة وداخل محافظة كفر الشيخ بصفة خاصة مما أدى لانصراف الشباب عنها وعزوفهم عن ممارسة الأنشطة الرياضة.

وقال " شمس الدين " فى بيان صحفى له إن مراكز الشباب والرياضة على مستوى محافظة كفر الشيخ تعاني من عدم وجود أنشطة رياضية وتعانى من الإهمال متسائلاً: هل لدى وزير الشباب والرياضة علم بمثل هذه المخالفات داخل مراكز الشباب ؟ وهل يعلم الوزير أن غالبية مراكز الشباب على مستوى الجمهورية أصبحت عبارة عن مبان فقط ولا يتم بداخلها ممارسة أى أنشطة ؟ ولماذا لا يضع الوزير خطة لعلاج المشكلات والأزمات المستمرة داخل مراكز الشباب ؟ مطالباً من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل واتخاذ القرارات الحاسمة التى تكفل الاستفادة الحقيقية من مراكز الشباب المنتشرة على مستوى الجمهورية فى أى أنشطة اخرى.

كما طالب النائب السيد شمس بفصل وزارة الشباب عن الرياضة، مؤكداً أن الدكتور أشرف صبحى تفرغ للاهتمام بالقضايا الرياضية ومشكلات الأندية الجماهيرية وترك ملف الشباب مما أدى إلى التدهور الشديد داخل مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية رغم أن الاهتمام بالشباب يأتى فى مقدمة اهتمامات وأولوليات القيادة السياسية والدولة المصرية، إلا أن وزارة الشباب والرياضة المنوط بها ذلك الدور لم تف بالتزاماتها تجاه الشباب وتسببت في حرمان مراكز الشباب من الخدمات التي تقدمها الوزارة وعدم دعم الوزارة للإعانات الإنشائية وتدريب العاملين، وعدم تفعيل للائحة المالية لسنة 2021، والتي تعيق جذب الشباب من خلال العضوية وسداد المتأخرات، فضلا عن تغول مجالس الإدارات لبعض المراكز في فصل الأعضاء.