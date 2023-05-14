منتخب الكرة الشاطئية يواجه عمان اليوم في بطولة كأس العرب بالسعودية

يواجه منتخب الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي ، نظيره منتخب عمان اليوم الأحد في ضمن لقاءات فراعنة الشاطئية فى كأس العرب بالسعودية.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية عن وقوع منتخب الشاطئية ضمن المجموعة الثانية للبطولة ، وتضم منتخبات عمان وفلسطين والسودان.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب الشاطئية فى كأس العرب على النحو التالي:

منتخب الشاطئية أمام عمان يوم 14 مايو في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب الشاطئية أمام فلسطين يوم 16 مايو في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحقق منتخب مصر للكرة الشاطئية ، فوزا على نظيره السعودى فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما في ينبع بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

أحرز الأهداف كل من حسان محمد هدفين ومحمد عبدالنبى هدفين وعبدالرحمن حسن "توتو" هدف، وسبق وحقق المنتخب فوزا على منتخب الإمارات ودياً أيضا قبل السفر إلى السعودية مباشرة بضربات الجزاء بنتيجة ٤ /٣ بعد انتهاء المباراة بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق .



وكرر منتخب مصر للكرة الشاطئية فوزه في المباراة الودية الثانية أمام السعودية استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي تنطلق في المملكة العربية السعودية.

وتغلب منتخب مصر للكرة الشاطئية على نظيره منتخب الأخضر السعودي في المباراة الودية الثانية بين المنتخبين بنتيجة 2/5 قبل أنطلاق بطولة كأس العرب التي تستضيفها السعودية .

ويضم الجهاز الفني المعاون لمنتخب الشاطئية كلا من أحمد أبو سريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى ، و الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبي، عباس حسانين مدلك ، محمد منجى مديرًا إداريًا، واسلام شاكر مدير المهمات.

وأسفرت قرعة بطولة كأس العرب التي ستقام في السعودية عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية للبطولة ، وتضم منتخبات عمان وفلسطين والسودان.