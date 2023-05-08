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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

4 مباريات.. تفاصيل جديدة في تخفيض الاستئناف عقوبة كهربا نجم الأهلي

كهربا وسيد عبدالحفيط
كهربا وسيد عبدالحفيط

كشفت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، تفاصيل جديدة حول استئناف محمود كهربا نجم النادي الأهلي عقب صدور قرار من لجنة الانضباط بإيقافه 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.  

وأفادت المصادر ذاتها، أن لجنة الاستئناف سوف تنظر الطلب المقدم من جانب اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ، بعد الفصل فى دعوي النادي الأهلي أمام القضاء الاداري لحل لجنة الانضباط والمقرر النظر بها منتصف شهر مايو الجاري.

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تخفيض عقوبة كهربا

وأضافت المصادر، أن لجنة الاستئناف بعد الاطلاع على موقف كهربا برمته سوف تقوم بتخفيض العقوبة الي الإيقاف من 4 إلي 8 مباريات . 

كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت نظر الدعوى التى أقامها النادى الأهلي، لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا، لاعب الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه جلسة 14 مايو الجاري .

وتقدم المستشار محمد عثمان، المحامي بالنقض وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بدعوى قضائية خلال الساعات القليلة الماضية لحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بعد إصدارها عقوبة في حق محمود كهربا لاعب الأهلي بإلايقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

كهربا الأهلى اتحاد الكرة لجنة الاستئناف القضاء الادارى

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