مصير غامض في السوبر المصري.. مدرب الأهلي بين نارين بشأن مشاركة كهربا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة مصير مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي فى مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز مساء اليوم الجمعة في الإمارات.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة نظيره بيراميدز في مباراة السوبر المصري المقرر اقامتها على ملعب استاد محمد بن زايد فى الإمارات.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز علي ملعب محمد بن زايد بالإمارات في إطار مباراة السوبر المصري في تمام الساعه السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

قال المصدر ذاته أن مسؤلي النادي الأهلي لديهم تخوف من إشراك كهربا فى لقاء السوبر المصري ويطالبون السويسري مارسيل كولر المدير الفني بعدم المغامرة باللاعب تفاديا لمنح نادي الزمالك الفرصة في ملف الشكوى المزمع تقديمها ضد القلعة الحمراء واتحاد الكرة في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بشأن أزمة السوبر المصري بعد ايقاف اللاعب 12 مباراة وتغريمه مليون جنية وتعليق لجنة التظلمات العقوبة.

أضاف : الرأي الثاني داخل النادي الأهلي يتضمن إشراك كولر للاعب المارد الأحمر كهربا فى مباراة السوبر المصري أمام بيراميدز من أجل الاستفادة من قدراته الهجومية والمساهمة فى حصد لقب السوبر المصري .

استطرد : الأهلي يستند الي أن النادي محصن بقرار لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة امام الفيفا والذي علق النظر فى عقوبة ايقاف كهربا لحين حسم دعوي القلعة الحمراء أمام القضاء الاداري ضد لجنة الانضباط في الجبلاية.

تشكيل النادي الأهلي المتوقع أمام بيراميدز في السوبر المصري

ومن المقرر أن يدفع السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي بتشكيل متوقع فى مباراة السوبر المصري أمام نظيره فريق بيراميدز الذي يقوده البرتغالى جايمي باتشيكو جاء على النحو التالي :

محمد الشناوي سيحرس عرين الفريق الأحمر بكل تأكيد وهو دائما يظهر بقوة في المباريات الكبرى، ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي في خط الدفاع والتونسي علي معلول ومحمد هاني ظهيرين، ومروان عطية وحمدي فتحي والمالي اليو ديانج في وسط الملعب، والجنوب افريقي بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمد شريف"في خط الهجوم فى ظل غموض مشاركة كهربا فى مباراة السوبر المصري المقرر اقامتها فى دولة الإمارات من عدمه.

