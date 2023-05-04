أخبار الأهلي.. الانضباط تنصف كهربا.. فشل صفقة الموسم وقرار جديد بالسوبر

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الخميس داخل النادي.



قرار جديد فى سوبر الأهلي وبيراميدز

كشفت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري والذي يجمع بين بيراميدز والنادي الأهلي على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

ويلتقي بيراميدز وصيف الدوري المصري مع الأهلي بطل كأس مصر في السابعة والنصف من مساء الجمعة على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي، في إطار لقاء السوبر المصري.

وأكد محمد فاروق مسئول التحكيم باتحاد الكرة خلال الاجتماع الفني للمباراة، أنه في حال انتهاء الشوطين بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى وقت إضافي على شوطين مدة كل شوط ١٥ دقيقة وفي حال انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

الانضباط تنصف نجم الأهلي



علق المستشار عزت خميس رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة على لجوء النادي الأهلي إلي محكمة القضاء الإداري من أجل الطعن على تشكيل اللجنة بعد اصدارها قرارا بإيقاف محمود عبدالمنعم كهربا نجم المارد الأحمر 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

قال المستشار عزت خميس فى تصريحات صحفية : حق التقاضي مكفول للجميع، ودعوى الأهلي لا تخالف المادة 38 لأنها تتعلق بشق إداري، والمسألة تقديرية للمحكمة، فقد ترى الأمر متعلقا بكرة القدم أو لا.

أضاف : المادة 38 من لائحة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة تعليقا على دعوى الأهلي أمام القضاء الإداري : لا يجوز للأندية والمسؤولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الادارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم.

وقال عن دعوى الأهلي أمام القضاء الاداري : هذا لا يقلل من أهمية اللجنة، سواء تم قبول الطعن أم تم رفضه ونحن جئنا لأداء مهمة وضبط المنظومة الكروية.

فشل صفقة الموسم للنادي الأهلي

أكد تقرير صحفي، رفض نادي بشكتاش عرضا جديدا لضم الكونغولي جاكسون موليكا، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد جاكسون موليكا على رأس قائمة اهتمامات النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث أكدت تقارير “مؤخرا” صحفية فتح إدارة القلعة الحمراء خط مفاوضات جديدة مع بشكتاش، بعد رفض النادي التركي عرضا أهلاويا في الشتاء الماضي.

وبحسب صحيفة “fotomac” التركية، فإن جاكسون موليكا أكثر لاعب في صفوف بشكتاش تلقى عروضا لضمه في الصيف المقبله، آخرها من نادي شيكاغو فاير الأمريكي مقابل 3 ملايين يورو، لكن إدارة النادي التركي رفضته وتشترط 5 ملايين يورو للموافقة على رحيله.

وبجانب الأهلي، أكدت الصحيفة، أن كلا من لوكوموتيف موسكو الروسي ونادٍ من قطر يرغبان في التعاقد مع موليكا.