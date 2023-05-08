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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دوري أبطال إفريقيا .. 3 أزمات تطارد الترجي قبل مواجهة الأهلي

الترجي
الترجي

يستضيف يوم الجمعة القادم فريق الترجي نظيره النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر على ملعب رادس في ذهابي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وتقام مباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي في القاهرة، الجمعة يوم 19 مايو الحالي.

 وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مهمة إدارة مباراة الإياب بين النادي الأهلي ونظيره الترجي إلى الحكم الموريتاني دحان بيده، ويعاونه جيرسون إيمليانو وحمدين ديبا، والحكم الرابع الإيفواري إبراهيم كالو.

وتأهل فريق الأهلي الي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على الرجاء المغربي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدفين دون رد ليواجه الترجي التونسي فى نصف النهائي.

بينما بلغ الترجي نصف النهائي على حساب فريق شبيبة القبائل الجزائرى بنتيجة 3/ 1 ذهابا وإيابا.

يواجه نادي الترجي التونسي العديد من الأزمات قبل مواجهة النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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حرمان الترجي من جماهيره

 قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بـ"كاف" حرمان الترجي التونسي من جماهيره في أربع مباريات بعد أحداث الشغب التي وقعت خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا السبت الماضي.

كاف قد أعلن عبر موقعه الرسمي معاقبة الترجي  بحرمانه من جماهيره لمدة 4 مباريات قادمة علي ملعبه مع إيقاف تنفيذ مباراتين خلال 12 شهرا، وعقوبة مالية قدرها 300 ألف دولار، بسبب الشغب الجماهيري في لقاء شبيبة القبائل.

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الترجي يعاني الغيابات المؤثرة 

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الترجي التونسي صدمة جديدة، قبل مواجهة النادي الأهلي الجمعة المقبلة بملعب "رادس"، في "ذهاب" الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكتب أحمد حسن نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "وفقًا لصحيفة الشروق التونسية: قبل مواجهة الأهلي الجمعة المقبل.. معز بن شريفية تعرض لإصابة قبل مواجهة الإفريقي في الدوري التونسي، ليشارك بدلًا منه صدقي الدبشي"
ويعاني فريق الترجي العديد من الغيابات التي لم تتواجد في لقاء الإفريقي بالدوري التونسي وهم هاني عمامو وحمدو الهوني وغيلان الشعلالي ومحمد أبو زريق ورياض بن عياد ومعتز الزدام.

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خسارة الترجي محليا 

 تلقى نادي الترجي خسارة فى مباراتين متتاليتين خلال مشاركته فى الدوري التونسي قبل مواجهة النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخطف فريق الصفاقسي فوزاً صعباً ومثيراً على منافسه الترجي بهدف دون رد، وذلك في إطار المواجهة المؤجلة بينهما ضمن فعاليات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري التونسي.

كما تعرض فريق الترجي الرياضي التونسي، للهزيمة بهدف نظيف أمام نظيره الإفريقي، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة السادسة من المباريات التأهيلية بالدوري التونسي.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب هيثم لعبيدي في الدقيقة 81 من عمر وزمن المباراة.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الترجي المركز الرابع برصيد 11 نقطة، بينما يأتي فريق الإفريقي في المركز الثاني برصيد 14 نقطة.
 

الترجي الأهلى كولر دوري ابطال افريقيا شبيبة القبائل الجزائري كاف أحمد حسن

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