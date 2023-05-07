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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قبل مواجهة بروكسي.. كابوس فرق المظاليم يطارد نادي الزمالك في الدوري والكأس

فريق بروكسي
فريق بروكسي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة خلال مران اليوم، الأحد، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بروكسي في كأس مصر.

وحرص خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على إجراء تقسيمة فنية، استمرت لمدة  ساعة تقريبا لتنفيذ بعض الجمل الفنية التي تم التدريب عليها قبل التقسيمة.

وشهدت التقسيمة تألق العديد من اللاعبين في إطار الاستعدادات لمباراة بروكسي المقبلة بكأس مصر.

ويستعد فريق الزمالك  لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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أبرز المعلومات عن منافس الزمالك بالكأس 

فريق بروكسي، منافس الزمالك، هو أحد أندية محافظة البحيرة تم إنشاؤه 2019، لكنه استطاع الصعود إلى الدرجة الثانية.

يحتل فريق بروكسي، منافس الزمالك، المركز السابع حالياً بعد خوضه 23 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 10 وانهزم في 5 مرات، وله 29 هدفا وعليه 21 ويمتلك 34 نقطة في ترتيب جدول دوري المظاليم.

المدرب المساعد لفريق بروكسي، منافس الزمالك، هو أحمد سمير، نجم نادي الزمالك السابق، ويشرف على الكرة الحارس الدولي رمزي صالح، نجم الأهلي السابق. 

يعتبر من نجوم فريق بروكسي أحمد جمعة، لاعب المصري السابق، وهو هداف مجموعة بحري.

وتعتبر الفرق المتواجدة في دووي المظاليم كابوسا أمام نادي الزمالك فى مختلف المسابقات المحلية.

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بني عبيد يفجر مفاجأة أمام الزمالك 

فى 26 ديسمبر 2008، حقق فريق بنى عبيد، أحد أندية دورى الدرجة الثالثة، فوزاً على الزمالك بهدف نظيف على استاد المنصورة، فى كبرى مفاجآت دور الـ32 لبطولة كأس مصر موسم 2008.

وأحرز هدف المباراة السيد المندوه فى الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وترك هذا اللقاء ذكرى سيئة فى نفوس الزملكاوية، لا سيما أن بنى عبيد كان يحتل المركز الرابع بدورى الدرجة الثالثة وقتها، وأطاح بالزمالك من البطولة فى مفاجأة مدوية لم ولن تنساها الجماهير البيضاء.

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خسارة الزمالك أمام الشرقية 

في 2017، تلقى فريق الزمالك أول هزيمة له من فريق الشرقية فى القاهرة على مدار التاريخ فى بطولة الدورى الممتاز منذ انطلاقها عام 1948.

وخسر الزمالك أمام فريق الشرقية الصاعد من دوري الدرجة الثانية بهدف دون مقابل على ملعب الإنتاج الحربى بمدينة السلام فى مفاجأة غير متوقعة، نظرا لفارق القدرات الكبير بين الفريقين سواء على صعيد المواجهات السابقة أو فروق الإمكانيات.

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أسوان يهزم الزمالك ويهدى الدوري للأهلي 

حقق أسوان فوززًا تاريخيًا على حساب الزمالك بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين عام 2020 ، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الممتاز.

افتتح أسوان التسجيل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع في الشوط الأول، عن طريق إبراهيم جلال، الذي سجل هدفًا رائعا بكرة رأسية متقنة.

خسارة الزمالك منحت الأهلي لقب الدوري للمرة 42 في تاريخه، حيث أصبح الفارق بين الأهلي، المتصدر برصيد 72 نقطة، والزمالك أقرب منافسيه 20 نقطة، مع تبقي 6 مباريات فقط للفريق الأبيض بـ18 نقطة.

وبهذا الفوز، رفع أسوان رصيده للنقطة 34 معززًا موقع في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 55 في المركز الثاني.

ويعتبر الفوز هو الأول لفريق أسوان في تاريخ مبارياته أمام الزمالك، والتي بلغ عددها 20 مباراة سبقت ذلك اللقاء في دوريي المظاليم والدرجة الأولى. 

 

 

 

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