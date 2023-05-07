الـ var عطلان| بيراميدز يستنكر.. والحكام تكشف حقيقة أزمة السوبر

توج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بطلا لكأس السوبر المصري؛ بعد الفوز على نظيره فريق بيراميدز، بهدف دون رد، سجله التونسي علي معلول من ركلة جزاء.

وشهدت مباراة السوبر المصري، العديد من الأحداث المؤسفة، التي كانت بحاجة إلى تدخل حاسم من حكم اللقاء محمود البنا.

فريق بيراميدز، استنكر غياب تقنية الفيديو المعروفة بالـ var، في لقاء السوبر المصري، وأخطاء التحكيم خلاله؛ ما استدعى خروج مسئولي لجنة الحكام للرد على ذلك الأمر والاتهام الموجه لحكام اللقاء.

بيراميدز يستنكر أخطاء السوبر وعطل الـ var



انتقد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، طاقم حكام مباراة السوبر، الذي أدار مباراة الأهلي، التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب "الجزيرة"، بإستاد محمد بن زايد في الإمارات.

وقال سعيد، في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أشكر لاعبي فريقي على أدائهم الرجولي في اللقاء، جميع اللاعبين ظهروا بشكل مميز للغاية، وقدموا أداء أكثر من ممتاز" في لقاء السوبر.

وأوضح: "واجهنا مشكلة في إنهاء الفرص التي أتيحت لنا للتسجيل في مباراة السوبر، وإذا ترجمنا الفرص التي أتيحت لنا إلى أهداف؛ لكانت النتيجة مختلفة تمامًا".

وأضاف: "اعتدنا دعم التحكيم المحلي في كل الأحداث، لكن في مباراة السوبر، التحكيم أثر بشكل كبير على نتيجة اللقاء، حيث شهدت المباراة الكثير من الأخطاء التي غيرت سير المباراة".

واختتم تصريحاته: "لم يقم الحكم بحماية لاعبينا، وترك لاعبي المنافس دون إنذارات، على الرغم من اعتدائهم المتعمد على لاعبي الفريق، ويبقى السؤال الأهم: هل كانت تقنية الـ var موجودة في مباراة السوبر أم لا؟".

الـ var عطلان في السوبر المصري

وعن مباراة السوبر، تحدث الإعلام والناقد الرياضي إسلام صادق، قائلا إن هناك تعليمات خرجت لحكم المباراة بـ تفادي خروج الكروت الحمراء خلال مباراة السوبر المصري، كما أشار إلى حدوث تعطيل لتقنية الفيديو، بـ علم من اتحاد الكرة.

وواصل إسلام صادق، تصريحاته الساخنة: أن تقرير الحكم لم يتواجد فيه أي أعمال شغب من التي خرجت عبر شاشات التليفزيون، وبالتالي يبقى القرار وفقا لرغبة اتحاد الكرة، من خلال الفيديو؛ في حالة إن أراد ذلك.

لجنة الحكام تكشف الحقيقة

رد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، على أنباء تعطل تقنية الفيديو (VAR) في مباراة الأهلي وبيراميدز، أمس الأول، الجمعة، في كأس السوبر المصري بالإمارات.

وقال محمد فاروق، خلال تصريحات تلفزيونية: "تقنية الفيديو كانت تعمل بشكل طبيعي خلال مباراة الأهلي وبيراميدز بقيادة تحكيم إماراتي، ولم تحدث أي مشاكل".

وأضاف: “للمرة الثانية يثبت التحكيم المصري أقدامه في إدارة المباريات الكبرى، نسير بخطى ثابتة، ولن نتراجع خطوة إلى الخلف”.