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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. اجتماع طارئ لمرتضي وحقيقة تجميد مجلس الإدارة وصدمة بلقاء بروكسي

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأحد داخل النادي.

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اجتماع طاريء فى الزمالك 

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، عن اجتماع طاري لمجلس إدارة القلعة البيضاء، يوم الخميس القادم.
وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك قائلاً: “يعقد المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمرا صحفيا يوم الخميس القادم بإذن الله الساعة 12 ظهرا في صالة المرحوم المهندس محمد حسن حلمي”.
وأضاف: “يعقبه مباشرة إجتماع طارئ لمجلس الادارة الساعة 1”.

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حقيقة تجميد مجلس الزمالك 

 

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ، حقيقة ما يتردد عن إرسال الوزارة أو مديرية الشباب والرياضة في الجيزة، خطابًا  إلى نادي الزمالك يفيد تجميد مجلس إدارة القلعة البيضاء .
وكتب احمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر داخل وزارة الرياضة: كل الكلام بتجميد مجلس الزمالك غير صحيح ولم نرسل أي خطاب للنادي من الأساس"

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أوسوريو يجهز ملف الراحلين عن الزمالك 


كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن آخر تطورات ملف الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 
واكد خالد الغندور في تصريحات بفيديو بثه عبر حسابه.الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” أن اوسوريو المدير الفني للزمالك سيقوم بإعداد ملف بكل الصفقات التي يحتاجها الفريق بالاضافه لملف اخر للراحلين عن الفريق 
واضاف خالد الغندور أن لجنة الكرة في الزمالك تعطى اوسوريو المزيد من الوقت لمعرفه الفريق ولاعبيه عن قرب واختيار الراحلين عن الفريق واحتياجاته 
وتابع أن هناك عدد من رموز الزمالك متواجدين من أجل التعاقد مع صفقات مميزهة.

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غياب عمرو السيسي عن مواجهة الزمالك وبروكسي


كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك عن استمرار غياب عمرو السيسي لاعب وسط الفريق في مباراة بروكسي المقبلة في دور الـ32 لكأس مصر.

ويواصل اللاعب برنامجه التأهيلي الذي يخضع له بعدما تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للركبة، وأبعدته عن الأبيض في الفترة الماضية.
وأدى عمرو السيسي تدريبات تأهيلية مختلفة على مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء بروكسي في كأس مصر .

وخاض الاعب تدريبات تأهيلية خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وبعدها أدى  تدريبات بدنية داخل أرض الملعب على هامش المران.

ويسعى الجهاز الطبي بالزمالك لتجهيز الاعب من الناحية الطبية والبدنية قبل المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.

ويستعد فريق الزمالك  لخوض لقاء بروكسي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

 

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