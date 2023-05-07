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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احتقان الجماهير.. الزمالك يحذر والأهلي يطرح حلا والوزارة تدعو لعدم التعصب

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي

اعتذر نادي الزمالك عن عدم المشاركة في مباراة كأس السوبر المصري  أمام الأهلي اعتراضًا على عدم تنفيذ العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأحمر، لتجاوزه في حق جماهير الفارس الأبيض.

فيما شهدت مباراة السوبر المصري بين النادي الأهلي ونظيره بيراميدز التى أقيمت في الإمارات أحداث مؤسفة من جانب اللاعبين والجماهير.

ويري المتابعين أن حالة الاحتقان بين الجماهير تتفاقم يوما بعد يوم وتحتاج الي حلول جذرية بين أندية الأهلي والزمالك وغيرها من الفرق المصرية.

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نجم الزمالك يوجه رسالة للجماهير 

وجه أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، رسالة للأندية الجماهيرية بضرورة التكاتف من أجل إيجاد حل لحالة الاحتقان في الوسط الرياضي.
وكتب أيمن يونس نجم الزمالك السابق فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر "محتاجين وقفه مع بعض كلنا زمالك أهلي مصري إسماعيلي إتحاد أسوان محله محتاجين نهدي كلنا محتاجين نوقف التوتر و التطاول و التعدي و الألفاظ منظرنا بقى سيء.
وتابع نجم الزمالك السابق :"كلنا شركاء إحنا رايحين لمأساه جديدة نندم عليها فوقوا بقي دة وقت تعديل اللوائح لازم تبقي قويه عادله رادعه علي الكل احترموا اسم مصر عيب"

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الأهلي يطرح حلا لجماهيره

تحدث العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الأهلي عن حملات مقاطعة جماهير النادي لحضور المباريات.
وقال العامري فاروق في تصريحات إذاعية صباح اليوم الأحد في برنامج "طويلة وعالية" مع هاني حتحوت عبر إذاعة الشباب والرياضة "المقاطعة ليست هي الحل، المقاطعة لن تخرج المحبوسين من جمهور الأهلي بل وستزيد حالة الاحتقان، على الجماهير أن تعلم ذلك جيدًا".
وتابع: " المقاطعات من وجهة نظري أمر غير ايجابي، قوة الأهلي في جماهيره وان تتكون الجماهير متواجدة في المدرجات، لكن انك تتخاذل وترجع لورا، هذا أمر ليس إيجابي في هذا الملف".
وواصل: "هناك اقتراح محل الدراسة بان يكون هناك رابطة جماهير الأهلي الرسمية ونرى مدى امكانية تنفيذ ذلك".
وأضاف: "في هذه الحالة لن يكون الأمر مجرد انك مسؤول عن دخول الجماهير فقط، بل انك ستكون مسؤول عن الهتافات وعن الدخول وكافة الأمور".

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وزارة الرياضة : الجماهير من حقها التشجيع بدون تعصب 

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن كرة القدم مهمة للمزاج العام في مصر، مضيفا أن لابد من تحديد المسؤوليات والعمل على إنهاء حالة الاحتقان بين الجماهير المصرية.
وأضاف أشرف صبحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الجماهير المصرية من حقها التشجيع ولكن بدون تعصب، متابعا أن كرة القدم تساهم في اخراج الانفعالات لدى البعض.
وتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن المنظومة الكروية أساسها اقتصادي حاليا، لافتا إلى أن اتحاد كرة القدم يسعى لان يتفرغ لمشروع 2024 و2026.
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة غير مسئولة عن مباريات الدوري العام، مشيرا إلى أن رابطة الأندية مسئولة عن بطولة الدوري العام، ولدينا حاليا رئيس لجنة حكام أجانب ومسئول عن التطوير.

وأكمل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الشراكة الوطنية للاتحاد مع الشركة الراعية ككيان وطني لتطوير المنظومة الكروية بمصر، مستدركا أن الرابطة حازمة في ادارة مف الدوري.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن اتحاد الكرة وظيفته التطوير وتحقيق الأموال من خلال الاستثمارات.

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