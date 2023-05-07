عاجل .. الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بالسوبر الأفريقي لليد ويتأهل للسوبر جلوب

توج النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد للمرة الثالثة في تاريخه، عقب الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 27–24 ، في البطولة التي أقيمت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة.

وصعد الأهلي بشكل رسمي إلى بطولة السوبر جلوب لكرة اليد "بطولة كأس العالم للأندية"، عقب تتويجه بكأس السوبر الأفريقي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 14–9، ثم واصل المارد الأحمر تقدمه في الشوط الثاني؛ لتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 27–23 ويتوج باللقب.

وشهدت المباراة تألق، عمر خالد الشهير بـ كاستيلو الجناح الأيمن للأهلي الذي أحرز 10 أهداف من الجناح الأيمن أو من الرميات الـ 7 أمتار.

ومن المقرر أن يشارك الأهلي في بطولة العالم للأندية للمرة الرابعة في تاريخه.