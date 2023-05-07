علي زين: السوبر الإفريقي بطولة خاصة ‏

أكد علي زين، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أن الفوز بلقب السوبر ‏الإفريقي يعد بطولة خاصة بالنسبة له، وإنه لا يستطيع أن يعبر عن كم المشاعر الغامرة التي ‏انتابته بعد التتويج باللقب، واحتفاله مع جماهير الأهلي في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم.‏

وقال زين: «قدمنا مباراة عالمية اليوم أمام الزمالك وحققنا الفوز باللقب عن جدارة. شعور ‏رائع أن يتوج الفريق باللقب اليوم في أول ظهور لي مع الفريق. وعلى المستوى الشخصي ‏راضٍ عن كل شيء، وأكثر ما أسعدني هو استقبال جماهير النادي ودعمهم لي قبل وبعد ‏المباراة».‏

وأكد لاعب الأهلي أن «السوبر الإفريقي» بداية لحصد المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.‏

وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي وتأهل إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، بعد الفوز ‏على الزمالك في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم.‏