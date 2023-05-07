علي زين: السوبر الإفريقي بطولة خاصة ‏

أكد علي زين، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي أن الفوز بلقب السوبر الإفريقي يعد بطولة خاصة بالنسبة له، وإنه لا يستطيع أن يعبر عن كم المشاعر الغامرة التي انتابته بعد التتويج باللقب، واحتفاله مع جماهير الأهلي في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم.
وقال زين: «قدمنا مباراة عالمية اليوم أمام الزمالك وحققنا الفوز باللقب عن جدارة. شعور رائع أن يتوج الفريق باللقب اليوم في أول ظهور لي مع الفريق. وعلى المستوى الشخصي راضٍ عن كل شيء، وأكثر ما أسعدني هو استقبال جماهير النادي ودعمهم لي قبل وبعد المباراة».
وأكد لاعب الأهلي أن «السوبر الإفريقي» بداية لحصد المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.
وتوج الأهلي بلقب السوبر الإفريقي وتأهل إلى كأس العالم للأندية «سوبر جلوب»، بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة الذي أقيم مساء اليوم.